Son Dakika: Fenerbahçe'de Gürkan Başkan'ın ardından 2 genç isim daha transfer oldu
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz 1. Ligi takımlarından Famalicao ile 3 yıllık sözleşme imzalarken Emre Nasuh ve Barış Sungur transfer oldu.
Spor Servisi / Süleyman ARAT - 19 yaşındaki stoper Gürkan Başkan'ın bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibine transfer olduğu belirtildi.
Sarı lacivertlilerde ayrıca, 20 yaşındaki oyuncusu orta saha oyuncusu Emre Nasuh TFF 3. Lig’de mücadele eden Darıca Gençlerbirliği’ne transfer oldu.
Barış Sungur’un da bir başka TFF 3. Lig takımı Karşıyaka’ya 2 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.
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