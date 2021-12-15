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Son Dakika: Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! Bir numaralı aday Slaven Bilic iddiası...

#Fenerbahçe#Slaven Bilic#Teknik Direktör

Fenerbahçe yönetimi, bu hafta içerisinde yapacağı toplantıda Vitor Pereira'nın durumunu masaya yatıracak. Yöneticiler bir an önce yolların ayrılması görüşünde. Ali Koç da artık Pereira’ya destek çıkmıyor. Yeni hoca için 1 numaralı aday Slaven Bilic. Ancak Hırvat teknik adam 3 Ocak’ta boşa çıkacak. Yönetimin en büyük çıkmazı, Vitor Pereira’nın şu anda yollanması halinde sonrasında nasıl bir yol izleneceğine karar verilememesi.

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Lider Trabzonspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini Antalya deplasmanında aldı. Fenerbahçe’ye, farkı 9 puana indirme şansı doğdu. Ancak Gaziantep deplasmanında işler istendiği gibi gitmedi.

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler sahadan 3-2’lik yenilgiyle ayrılarak büyük bir fırsatı tepti. Vitor Pereira, zaten az olan kredisini tüketti. Başkan Ali Koç, yönetimin aksi yöndeki görüşüne rağmen Portekizli’ye destek çıkmış ve ‘Yola devam’ kararı almıştı. Ancak 53 yaşındaki teknik adam artık başkanın desteğini de kaybetti.

4 maçlık periyot Fenerbahçe Yönetimi, bu hafta yapılacak toplantıda Vitor Pereira’nın durumunu masaya yatıracak. Normalde bu görüşmeden ayrılık kararı çıkması kesin gibi. Ancak Sarı-Lacivertliler’i büyük bir çıkmaz bekliyor.

1 NUMARALI ADAY SLAVEN BILIC

Yönetimin yeni hoca için 1 numaralı adayı Slaven Bilic. Ancak Hırvat teknik adam, 3 Ocak’a kadar Beijing Guoan’dan ayrılamıyor. Pereira’nın gönderilmesi halinde, ligde Beşiktaş derbisi ile Karagümrük (d) ve Yeni Malatya maçları ile kupada Afjet Afyon karşılaşmasında takımın başında teknik adam olmayacak. Anlaşma sağlanması halinde Bilic, en erken 10 Ocak’taki Adana Demir mücadelesinde kulübedeki yerini alabilecek.

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İki senaryo var İşte bu durum, büyük bir kararsızlık yaratıyor. Yönetimin önünde iki seçenek var. İlki, her şeye rağmen seneyi Vitor Pereira ile tamamlamak ve kupadaki Afjet Afyon maçından sonra yolları ayırmak.

Diğeri ise Pereira’yı bir an önce göndermek ve Bilic gelene kadar takımı yeniden Tahir Karapınar’a emanet etmek. Yönetim kurulu toplantısının ardından Ali Koç son kararı verecek.

 

 

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#Fenerbahçe#Slaven Bilic#Teknik Direktör

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