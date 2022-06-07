Son dakika: Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Gabigol ve Mitrovic...

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, tatil için gittiği Brezilya’da sadece Flamengo’dan öğrencisi olan Gabriel Barbosa (Gabigol) ile görüşmüştü. Portekizli hoca ile Gabigol’ün bu görüşmede, gelecekle ilgili fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçeli yöneticilerin bir sonraki durağı ise yine Londra’da bir Türk restoranı oldu. The Mantl adlı restoranda gündem yine transferdi ve masanın diğer ucunda bu kez bir başka yıldızın temsilcileri vardı. Iki transferin de Fenerbahçe cephesini en çok zorlayacak kısmı finansal konular. Ancak Sarı-Lacivertliler, dünya çapında bir golcü için gözü karartmış durumda. Dolayısıyla Başkan Koç da hem Jesus’u mutlu edecek hem taraftarı heyecanlandıracak hem de Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışında birkaç adım öne taşıyacak transferleri gerçekleştirmek üzere kesenin ağzını açmaya hazır durumda.

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KNIGHTSBRIDGE'DE GÖRÜŞME!

İngiltere’den Fulham ve Newcastle United da Gabigol’ün peşinde... İki İngiliz kulübünün yetkilileriyle görüşmek üzere Ada’da bulunan Junior Pedroso, Hyde Park’a yakın bir bölge olan Knightsbridge’de, Fenerbahçe’nin kurmaylarıyla da buluştu. Pedroso bu toplantıda Sarı-Lacivertliler’e, iki İngiliz kulübünün ısrarcı olduğunu, ancak oyuncusunun yeni bir meydan okuma konusunda Jesus ile yola çıkmak istediğini ifade etti.

Tek sorun mali konular

Gabigol transferinde en büyük sorun mali konular. 26 milyon Euro’luk piyasa değeri ve Flamengo ile 31 Aralık 2024’e kadar kontratı var. Ayrıca oyuncu, Kulübünde yıllık 5 milyon Dolar civarında kazanıyor. Fenerbahçe’nin 4 milyon Euro bandında bir teklifte bulunduğu ve Jesus’un Gabigol’ü ikna ettiği ifade ediliyor.

En büyük avantaj Jesus

Oyuncudan yana sorun yok, ancak Flamengo ile anlaşmak zor olacak. Çünkü uzun süreli kontrat ile kozları elinde bulunduran Brezilya Kulübü’nün şartları ağır. Ancak burada da Jesus’un devreye girmesi; yüklü bir kiralama bedeli, gelecek yıl için satın alma koşulu ve bir sonraki satıştan pay jesti ile kulüpler arasında anlaşmanın sağlanabileceğini konuşuluyor.

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THE MANTL’DA PAZARLIK

Fenerbahçeli yöneticiler, Türk restoranı The Mantl’da ise Fulham’ı Championship’den Premier League’e çıkartan isimlerin başında gelen Aleksandar Mitrovic’in menajerleriyle buluştu. Sırp santrfor; küme düştüğü sezonda dahi Fulham’dan ayrılmamış ve geçen sezon 44 maçta attığı 43 gol ve yaptığı 7 asistle takımını yeniden üst lige çıkartmıştı.

Kezman da devreye girdi

Menajerleri; Mitrovic’in İngiltere’de çok mutlu olduğunu, ancak kariyerinin devamında ‘küme düşen-küme çıkan asansör bir takım’da değil, sürekli şampiyonluk kovalayan bir takımda forma giymek istediğini ifade ettiler. Ayrıca Mitrovic’in geçmiş yıllarda Fenerbahçe’de forma giyen ve unutulmazlar arasına giren Mateja Kezman ve Zoran Mirkovic ile görüştüğü, Fenerbahçe hakkında çok olumlu izlenimler edindiğini belirttiler.

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Para muslukları açılıyor

Bu transferde de sorun Gabigol’de olduğu gibi maliyet... Ancak Mitrovic’in Fulham Yönetimi’ne de bilgi verdiği ve bugüne kadar yapmış olduğu fedakârlıklar nedeniyle olası ayrılık durumunda kendisine destek verilmesini talep ettiği bildirildi. İki oyuncu için resmi görüşmeler başladı. İki transfer de el yakacak cinsten... Ancak Jesus ile Başkanlık dönemindeki en önemli adımı attığını düşünen ve yeni sezonda hedefini ‘mutlak şampiyonluk’ olarak belirleyen Ali Koç’un da bu sezon para musluklarını ardına kadar açmasına kesin gözüyle bakılıyor.