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Son Dakika: Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! Neden oynatılmıyor?

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Jorge Jesus
Son Dakika: Fenerbahçede gündem Arda Güler Neden oynatılmıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 08:55

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon İsmail Kartal döneminde yıldızı parlayan Arda Güler bu sezon istediği forma şansını bulamıyor. Yeni sezonda Jorge Jesus'un genç yıldızı oynatmama sebebi ortaya çıktı.

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Fenerbahçe ’de Jorge Jesus, kafasındaki ideal kadroları netleştirirken, bazı futbolcuların ise daha çok çalışması gerektiğini hem öğrencilerine hem de kamuoyuna gösterdi. Ligde geride kalan 7 karşılaşmada; 4 galibiyet, 1 yenilgi, 2 de beraberlik alan Sarı Lacivertliler’de; Zajc, Arda Güler ve Emre Mor, kendilerine son haftalarda pek yer bulamıyor.

Portekizli teknik adam, Arda Güler ile ilgili birtakım değerlendirmelerde bulundu. Arda’yı oyun sistemine uygun bulmayan Portekizli teknik adam fizik olarak yetersiz görüyor.

Zacj da yetersiz

Arda’nın toplu oyunda her ne kadar iyi olsa da topsuz oyundaki performansından memnun olmayan Jesus, genç futbolcunun daha iyi olması gerektiğini düşünerek çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Öte yandan Sarı Lacivertli takımdaki bir diğer kayıp ise Miha Zajc. Sloven futbolcunun fizik ve kondisyonunu yeterli bulmayan Jesus; Crespo, Mert Hakan, İsmail Yüksek ve Arao’dan sonra 5. seçenek olarak bekleyişini sürdürüyor.

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Sezon başı 10 numara verildi

Altyapıdaki performansıyla dikkat çekip A takımda klasını konuşturan Arda, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Forma şansı bulduğu her anı çok iyi değerlendiren, topu ayağına aldığı her an izleyenleri heyecanlandıran ve 12 maçta 3 gol, 3 asistle oynayan genç yetenek, 2022/23 sezonunda '10' numaralı formanın sahibi oldu.

Yaşıtlarına fark attı!

Transfermarkt, geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncunun piyasa değerini 9 milyon Euro olarak güncelledi. Tam 3 milyon Euro'luk bir artış yaşayan Arda, 2005 doğumlu futbolcular listesinde market değeri en yüksek isim oldu.

Geçtiğimiz günlerde de ünlü yayın organı Guardian, geleceğin 60 yıldız adayını belirledi. Türkiye'den bu listeye Galatasaraylı Beknaz Almazbekov ve Fenerbahçeli Arda Güler dahil edildi.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Jorge Jesus

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