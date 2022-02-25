Son Dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler Slavia Prag maçında baş döndürdü! Avrupa'ya veda edildi ama yere göğe sığdırılamadı...

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UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Slavia Prag'a deplasmanda 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de geceye damga vuran isim genç futbolcu Arda Güler oldu.

Son dönemde Fenerbahçe formasıyla süre bulduğu müsabakalarda dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, Slavia Prag karşısında 57. dakikada Dimitris Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu ve yine performansıyla tam not aldı.

GOL ÖNCESİ YAPTIKLARI PARMAK ISIRTTI

Mücadelenin 90. dakikasında tek başına rakip takımı adeta çalıma dizen genç oyuncunun şık hareketlerinden sonra çektiği şut kaleciden döndü. Doğum gününde süre alan Arda Güler'in 5 rakip oyuncuyu oyundan düşürmesinin ardından ceza sahası içinde dönen topla buluşan Margim Berisha'nın vuruşu ağlara gitti ve skor 3-2'ye geldi.

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İLK MAÇTA ASİST YAPMIŞTI

Çekya deplasmanında 17 yaşına basan Arda Güler, Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı ilk maçta 74. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olmuş ve sarı-lacivertlileri umutlandıran golde Ferdi Kadıoğlu'na verdiği gol pasıyla Avrupa'da ilk kez asist yapma sevinci yaşamıştı.

SÜPER LİG'DE KENDİNİ ALKIŞLATTI

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz hafta Kadıköy'de 2-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan genç oyuncu, müsabakanın 73. dakikasında kenara gelirken kendisine hayran bıraktığı taraftarlar tarafından alkışlanmıştı.

"KORUMAK İSTİYORUM" SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamalarda eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Arda Güler'i korumak istediği için zaman zaman az süre verebileceğinin altını çizen İsmail Kartal, "Arda Güler değerli bir oyuncumuz, önü açık. Fenerbahçe ve Türk futbolu için geleceği olan bir isim. Böyle oyuncularımızı çabuk kaybetmek istemiyoruz. Onu korumak istiyorum. Oynayacağı maçlar var. Eksikleri var, kuvvetlenmesi, tecrübelenmesi gerekiyor. Artık A Takım oyuncusudur ama her zaman değil. Onu güçlendireceğiz, daha iyi olması için çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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NİHAT KAHVECİ: KİMİ KİMDEN KORUYORUZ



Yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın tartışma yaratan sözlerine Slavia Prag mağlubiyeti sonrası cevap verdi.

Nihat Kahveci, "Arda Güler’ i ilk 11 e yazar ve kesmezdim. Kimi kimden koruyoruz? İyi olan oynar. Sahanın içinde olan kötü oynayanlar Sosyal medyada gördüğümüzde Sanki biri Zidane biri Ronaldo.." dedi.

SERKAN AKCAN: KİMDEN VE NEYDEN KORUYACAKSIN?

Yayıncı kuruluş yorumcusu Serkan Akcan ise, "Futbolcuyu kimden ve neyden koruyacaksın? Bir kere şımarık hareketi görülmemiş de Slavia Prag maçında yedek kalınca mı terbiye edilecek bu çocuk? Saha içerisinde diyaloglarına bakıyorum en küçük bir şımarma belirtisi görmüyorum. Arda Güler, öyle şeyler yaptı ki... İsmail Hoca da Arda Güler'in şu yeteneklerinden bizi mahrum bırakmasın. İmkanı olan kim varsa maçtan sonra izlesinler. Arda Güler'in ne kadar büyük yetenek olduğunu görsünler. Arda adına çok sevindim." dedi.

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