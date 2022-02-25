Son Dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler Slavia Prag maçında baş döndürdü! Avrupa'ya veda edildi ama yere göğe sığdırılamadı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecekTürkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek#Erdoğan
Dünyada böyle yankılandı Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyorDünyada böyle yankılandı! 'Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyor'#RUSYA
Ekonomik çember daralıyorEkonomik çember daralıyor#Rusya
Kritik bölge el değiştirdi... Kiev’de bombardıman tekrar başladıKritik bölge el değiştirdi... Kiev’de bombardıman tekrar başladı#Rusya
Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryo#Rusya
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, herkes korkuyorZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, herkes korkuyor'#Volodimir Zelenski
Piyasalar savaş rehavetini atmaya başladı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar savaş rehavetini atmaya başladı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Borsa
Avrupa’nın kalbinde savaş çıktıAvrupa’nın kalbinde savaş çıktı#RUSYA
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Putin’in hedefindeki başkanPutin’in hedefindeki başkan#Volodimir Zelenski
Arda Güler baş döndürdü Golden önce resital... “Sanki biri Zidane, biri Ronaldo” Arda Güler baş döndürdü! Golden önce resital... " “Sanki biri Zidane, biri Ronaldo”#Arda Güler
3 çocuğunun velayeti ile 20 milyon TL istedi3 çocuğunun velayeti ile 20 milyon TL istedi#Mihriban Hurmacı
Haftalar sonra görüntülendi... Ece Erkenin bitkin hali dikkat çektiHaftalar sonra görüntülendi... Ece Erken'in bitkin hali dikkat çekti!#Ece Erken
Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu varEbru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var#Ebru Gündeş
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler Slavia Prag maçında baş döndürdü! Avrupa'ya veda edildi ama yere göğe sığdırılamadı...

#Arda Güler#Fenerbahçe#Slavia Prag
Son Dakika: Fenerbahçede Arda Güler Slavia Prag maçında baş döndürdü Avrupaya veda edildi ama yere göğe sığdırılamadı...

Slavia Prag karşısında aldığı mağlubiyetlerle UEFA Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de tek teselli Arda Güler. Çekya deplasmanında 17 yaşına basan genç yıldız, Margim Berisha'nın golünden önceki çalımlarıyla geceye damga vurdu. Arda Güler'in son dönemdeki ışıltılı performansı sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Slavia Prag'a deplasmanda 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de geceye damga vuran isim genç futbolcu Arda Güler oldu.

Son dönemde Fenerbahçe formasıyla süre bulduğu müsabakalarda dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, Slavia Prag karşısında 57. dakikada Dimitris Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu ve yine performansıyla tam not aldı.

GOL ÖNCESİ YAPTIKLARI PARMAK ISIRTTI

Mücadelenin 90. dakikasında tek başına rakip takımı adeta çalıma dizen genç oyuncunun şık hareketlerinden sonra çektiği şut kaleciden döndü. Doğum gününde süre alan Arda Güler'in 5 rakip oyuncuyu oyundan düşürmesinin ardından ceza sahası içinde dönen topla buluşan Margim Berisha'nın vuruşu ağlara gitti ve skor 3-2'ye geldi.

Haberin Devamı

Son Dakika: Fenerbahçede Arda Güler Slavia Prag maçında baş döndürdü Avrupaya veda edildi ama yere göğe sığdırılamadı...

İLK MAÇTA ASİST YAPMIŞTI

Çekya deplasmanında 17 yaşına basan Arda Güler, Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı ilk maçta 74. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olmuş ve sarı-lacivertlileri umutlandıran golde Ferdi Kadıoğlu'na verdiği gol pasıyla Avrupa'da ilk kez asist yapma sevinci yaşamıştı.

SÜPER LİG'DE KENDİNİ ALKIŞLATTI

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz hafta Kadıköy'de 2-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan genç oyuncu, müsabakanın 73. dakikasında kenara gelirken kendisine hayran bıraktığı taraftarlar tarafından alkışlanmıştı.

"KORUMAK İSTİYORUM" SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamalarda eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Arda Güler'i korumak istediği için zaman zaman az süre verebileceğinin altını çizen İsmail Kartal, "Arda Güler değerli bir oyuncumuz, önü açık. Fenerbahçe ve Türk futbolu için geleceği olan bir isim. Böyle oyuncularımızı çabuk kaybetmek istemiyoruz. Onu korumak istiyorum. Oynayacağı maçlar var. Eksikleri var, kuvvetlenmesi, tecrübelenmesi gerekiyor. Artık A Takım oyuncusudur ama her zaman değil. Onu güçlendireceğiz, daha iyi olması için çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

NİHAT KAHVECİ: KİMİ KİMDEN KORUYORUZ

Yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın tartışma yaratan sözlerine Slavia Prag mağlubiyeti sonrası cevap verdi.

Nihat Kahveci, "Arda Güler’ i ilk 11 e yazar ve kesmezdim. Kimi kimden koruyoruz? İyi olan oynar. Sahanın içinde olan kötü oynayanlar Sosyal medyada gördüğümüzde Sanki biri Zidane biri Ronaldo.." dedi.

SERKAN AKCAN: KİMDEN VE NEYDEN KORUYACAKSIN?

Yayıncı kuruluş yorumcusu Serkan Akcan ise, "Futbolcuyu kimden ve neyden koruyacaksın? Bir kere şımarık hareketi görülmemiş de Slavia Prag maçında yedek kalınca mı terbiye edilecek bu çocuk? Saha içerisinde diyaloglarına bakıyorum en küçük bir şımarma belirtisi görmüyorum. Arda Güler, öyle şeyler yaptı ki... İsmail Hoca da Arda Güler'in şu yeteneklerinden bizi mahrum bırakmasın. İmkanı olan kim varsa maçtan sonra izlesinler. Arda Güler'in ne kadar büyük yetenek olduğunu görsünler. Arda adına çok sevindim." dedi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Güler#Fenerbahçe #Slavia Prag

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna