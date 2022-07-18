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Son Dakika: Fenerbahçe'de gündem Alassane Plea! Pazarlıklar sürüyor...

#Alassane Plea#Transfer#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçede gündem Alassane Plea Pazarlıklar sürüyor...

Jesus'un takımında görmek istediği Alassane Plea'da pazarlıklar tam gaz devam ediyor. Plea, senelik 3 milyon Euro isterken, Kanarya'nın oyuncu tarafını ikna etmesi bekleniyor. 5 milyon Euro talep eden M'Gladbach'tan da indirim talebinde bulunuldu.

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Kadrosuna mutlaka bir forvet almak isteyen Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus, önceliği bu pozisyon için Alassane Plea'dan yana kullandı.

Sarı-Lacivertliler, Plea ve menaceriyle yapılan görüşmelerde oldukça olumlu bir ilerleme kaydetmiş durumda. Alman ekibi M'Gladbach'ta forma giyen 29 yaşındaki forvet, 3 yıllık anlaşma karşılığında Fener'den yıllık 3 milyon Euro talep ediyor.
Fanatik'in haberine göre; Kanarya ise Fransız futbolcuya 2.5 milyon Euro önermiş durumda. Plea'nın, istediği ücrette indirim yapması bekleniyor. Almanlar, bonservis bedeli olarak kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı.

Maksimum 4 milyon Euro

Fener cephesi, sözleşmesi 2023'te bitecek olan Plea için bu kadar yüksek bir rakam ödemeye sıcak bakmıyor. Alınan bilgiye göre Fenerbahçe, bonuslar dahil olmak üzere M'Gladbach'a, yaklaşık 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu ve karşı tarafın cevabı beklenmeye başladı. Taraflar arasındaki görüşmelerin bu hafta içerisinde de devam edeceği bildirildi. Eğer Plea ve kulübü, beklenen indirimleri yaparsa, bu transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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#Alassane Plea#Transfer#Fenerbahçe

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