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Son Dakika: Fenerbahçe'de Göztepe sonrası kritik zirve iddiası! Ali Koç ve Vitor Pereira futbolcular gidince soyunma odasında görüştü mü?

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Ali Koç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İzmir'de 1-1 biten Göztepe maçının ardından soluğu soyunma odasında aldı. Futbolcular takım otobüsüne bindikten sonra baş başa kalan Başkan Koç ile Vitor Pereira arasındaki görüşme neredeyse gece yarısına kadar sürdü.

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Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kalması sert rüzgârlar estirdi. Son 6 lig maçında tek galibiyetini Galatasaray'a karşı alan Sarı-Lacivertlilerde taraftar, teknik direktör Vitor Pereira'yı tartışmaya açtı.

Portekizli çalıştırıcı, sürekli rotasyon yapması ve takımın en iyi ismi İrfan Can'ı oyundan alması nedeniyle eleştirildi. Bu eleştirilerin dışında Başkan ve yönetimin de Vitor Pereira'ya tepkisi büyüyor.

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Sabah'ın haberine göre; Galatasaray derbisi öncesi "Sonuç ne olursa olsun hocamızın arkasındayız" diyerek tüm eleştirilere set çeken Koç, maçtan sonra soluğu soyunma odasında aldı. Futbolcular takım otobüsüne bindikten sonra Başkan Koç ile Pereira, Gürsel Aksel Stadı'nda baş başa kaldı.

Görüşme neredeyse gece yarısına kadar sürdü. İkilinin yaptığı konuşmanın içeriğine dair detaylar sır olarak kaldı.

Ancak kulislerde, Başkan'ın Pereira'ya son şansı verdiği, devre arasına karar galibiyet serisi istediği ve aksi halde yaptırım uygulamak zorunda kalacaklarını bildirdiği konuşuluyor.

 

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#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Ali Koç

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