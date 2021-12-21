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Son dakika: Fenerbahçe'de gözler Slaven Bilic'te! Anlaşma sağlanırsa...

#Fenerbahçe#Slaven Bilic#Teknik Direktör
Son dakika: Fenerbahçede gözler Slaven Bilicte Anlaşma sağlanırsa...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından gözler Ali Koç'un yeni teknik direktör kararıne çevrildi. Kenan Koçak ve İsmail Kartal gibi isimlerin yanı sıra Slaven Bilic'in de listede olduğu biliniyor. Yönetim Bilic'i seçerse Hırvat teknik adam yılbaşı sonrası göreve başlayabilir. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra gözler yeni teknik direktör kararına çevrilmiş durumda. Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, listenin ön sıralarında yer alıyor.

SÖZLEŞMESİ 31 ARALIK'TA BİTECEK

Vitor Pereira öncesi Ali Koç yönetimi yine Slaven Bilic ile görüşmüş ancak Hırvat teknik adam Çin Süper Ligi ekibi Beijing Guoan'dan ayrılamamıştı. 53 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.

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TERCİH BILIC OLURSA İKİ MAÇ SONRA GELEBİLECEK

Ali Koç yönetimi, yeni hoca için tercihini Bilic'ten yana kullanırsa Hırvat teknik adamın İstanbul'a gelişi 2-3 Ocak gibi olacak. Yani Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor, kupada da Afyonspor maçlarına hocasız çıkacak. Bilic'in tekımın başında olabileceği ilk maç, ikinci yarının ilk haftasındaki Adana Demirspor maçı olacak.

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Slaven Bilic'in çalıştırdığı takımlarda tutturduğu puan ortalaması şu şekilde:

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Lokomotiv Moskova: 32 maç - 1.44
Beşiktaş: 89 maç: 1.82
West Ham: 109 - 1.43
Al-Ittihad: 17 maç - 1.00
West Brom: 65 maç - 1.52
Beijing Guoan: 17 maç - 1.59

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#Fenerbahçe#Slaven Bilic#Teknik Direktör

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