Son Dakika: Fenerbahçe'de gözler forvet transferinde! Liste bu akşam veriliyor...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Transferde geriye santrfor kaldı. Onu da 2 Eyül'e yetiştirmeyi planlıyoruz" sözlerinin ardından gözler forvet transferine çevrildi.

A Spor'un haberine göre; sarı lacivertli yönetim, her zamanki gibi görüşülen ismi sır gibi gizliyor. Son olarak Joelinton ile Christian Benteke iddiaları ortaya atılmıştı.

25 yaşındaki Joelinton, Newcastle'da yedek kalıyor. Son gün Celtic'ten Edouard'ı renklerine katan Crystal Palace'ın ise Benteke'yi gözden çıkarabileceği ileri sürüldü.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin, gönderilecek oyuncuların durumuna göre FFP şartlarının sağlanması halinde bir kanat oyuncusu ile bir bek transferi daha yapabileceği belirtiliyor.

Başkan Ali Koç'un tüm imkanları seferber ettiği bildirildi. Özellikle golcü transferinin, UEFA Avrupa Ligi grupları için bugün verilecek listeye yazılabilmesi adına bu akşama kadar transferin tamamlanması gerekiyor. Yönetimin bunun için büyük uğraş verdiği gelen haberler arasında....

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...