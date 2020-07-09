MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de gözden düşen Jailson kendine kulüp aramaya başladı!
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de gözden düşen Jailson kendine kulüp aramaya başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.07.2020 - 09:38,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de gözden düşen Jailson kendine kulüp aramaya başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'de gözden düşen Jailson kendine kulüp aramaya başladı!
Abone Olgoogle-news

Jailson, Gençlerbirliği karşısında da sevmediği stoperde görevlendirildi ve yine ciddi hatalara imza attı. Brezilya’da Gauchazh’da yer alan habere göre Jailson, bu karşılaşma sonrası ayrılık kararı aldı ve menacerine kulüp bulma talimatı verdi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu, bu sezon birçok maçta yaptığı hatalarla takımını yaktı.

Jailson, Gençlerbirliği karşısında da sevmediği stoperde görevlendirildi ve yine ciddi hatalara imza attı.

Teknik ekip, 25 yaşındaki oyuncuyu devre arasında çıkarttı. Brezilya’da Gauchazh’da yer alan habere göre Jailson, bu karşılaşma sonrası ayrılık kararı aldı ve menacerine kulüp bulma talimatı verdi.

Sambacı, ülkesine dönebilir. (Fanatik)

 

Son Dakika | Fenerbahçede gözden düşen Jailson kendine kulüp aramaya başladı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle