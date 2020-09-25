Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de gol sıkıntısı Samatta ile bitecek!

Hem de önceki sezonlarda Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Mbwana Samatta ile. Sarı lacivertliler 28 yaşındaki futbolcu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelerin başladığını dün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderirken, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’nın yetiştirdiği en değerli oyuncu olan Samatta 4 yılda Afrika’dan önce Belçika’ya sonra İngiltere’ye uzanan bir çıkışa imza attı.

Genk, Kongo’da keşfetti

Mbwana Samatta, 2016’da Genk’in arama tarama ekibinin Kongo’da TP Mazembe’de oynarken bulduğu ve 3 sezonda parlattığı bir isim. Ülkesinde ilk kulübü African Lyon’un sahibi Rahim Kangezi’nin daha genç yaşta ‘Samagoal’ ismini taktığı yıldız golcü, Tanzanya Milli Takımı’nın da kaptanı. İki sezon önce Genk’le ligde ve Avrupa Ligi’nde yıldızı parladı. Ligde 20, Avrupa’da 9 gol attı. Beşiktaş’a karşı da hareketli ve güçlü oyunuyla etkilemişti Türk sporseverleri. Avrupa Ligi’nde Genk’in Beşiktaş’ı 4-2 yendiği maçta 2 golü de Samatta atmıştı.

Galatasaray istedi, vermediler

Tecrübeli futbolcu, fırtına gibi estiği dönemde Galatasaray’ın gündemine geldi. Ancak Belçika ekibi Genk, sezonu şampiyon bitirdiği için Samatta’yı elinde tutmak istedi. Hatta oyuncuyu takımda tutabilmek adına kaptanlık da Samatta’ya verildi. 2019-20’de Samatta, Genk formasıyla Şampiyonlar Ligi’yle tanıştı. Liverpool ve Salzburg’a karşı etkili maçlar oynadı. Grupta 3 gol ve 1 asistle yıldızlaşıp İngiliz kulüplerinin gündemine girdi. Nihayetinde de devre arasında 10 milyon Euro’ya Aston Villa’nın yolunu tuttu. Premier Lig’de sadece bir devre oynadı. Wesley’nin de yokluğunda bolca forma şansı buldu ama çaylaklığı üstünden atamadı. Kolay pozisyonları gole çeviremedi. 4 ayda adapte olup başarılı olmanın hiç de kolay olmadığı Premier Lig’de 14 maçta 1 golde kaldı.