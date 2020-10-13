Son Dakika | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün sakatlığının son durumu

Tedavi ve bireysel çalışmalarına ara vermeden devam eden tecrübeli futbolcunun bu zorlu maçta oynamak istediğini teknik ekibe ilettiği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaptan Gökhan Gönül'ün pazar günü Göztepe ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyebilir.

Tedavi ve bireysel çalışmalarına ara vermeden devam eden Gönül'ün bu zorlu maçta oynamak istediğini teknik ekibe ilettiği belirtiliyor. (Takvim)

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