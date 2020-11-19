MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.11.2020 - 08:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de önceki gün ağrıları nedeniyle takımdan ayrı çalışan Perotti, dün arkadaşlarına katıldı. Gökhan Gönül ise yine idmana katılamadı. Yıldız futbolcu, Gençlerbirliği maçında kesin olarak yok.

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan oyuncuların durumları netleşmeye başladı. Diego Perotti, ağrıları nedeniyle önceki günkü idmanda takımdan ayrı, özel bir çalışma gerçekleştirmişti.

Arjantinli futbolcunun ağrıları dün büyük oranda geçti. Yapılan kontrolde de bir soruna rastlanmayınca 32 yaşındaki kanat oyuncusu idmanın tamamında takımla çalıştı. Aynı şekilde Sinan Gümüş de takıma katıldı. Bu durum, Erol Bulut’a rahat bir nefes aldırdı.

Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ise dün yine antrenmanda yer almadı. Tecrübeli sağ bekin Gençlerbirliği maçında oynamayacağı kesinleşti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia da Başkent deplasmanında görev yapamayacak.

Hollanda U21 Takımı’ndan sakat dönen Ferdi Kadıoğlu’nun da bu hafta oynaması zor görünüyor. (Fanatik)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle