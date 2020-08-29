MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de Giuliano transferi için sıcak saatler
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Giuliano transferi için sıcak saatler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.08.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Giuliano transferi için sıcak saatler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'de Giuliano transferi için sıcak saatler
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Giuliano'nun transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor...

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bombayı daha patlatmak üzere! Sarı lacivertli takım, Giuliano transferinde de sona yaklaşmış durumda.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Giuliano transferini sonlandırmaya çok yakın.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübü şikayet etmişti.

MENAJERİYLE BULUŞACAK

TRT Spor'un haberine göre ise Saat 14.00’de Giuliano, menajeri William D’avila ve Al Nassr yetkilileri bir araya gelecek. Fenerbahçe oyuncuyu bedel ödemeden kadrosuna katmak için son hamlesini yaptı.

Son Dakika | Fenerbahçede Giuliano transferi için sıcak saatler

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle