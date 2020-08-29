Son Dakika | Fenerbahçe'de Giuliano transferi için sıcak saatler

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bombayı daha patlatmak üzere! Sarı lacivertli takım, Giuliano transferinde de sona yaklaşmış durumda.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Giuliano transferini sonlandırmaya çok yakın.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübü şikayet etmişti.

MENAJERİYLE BULUŞACAK

TRT Spor'un haberine göre ise Saat 14.00’de Giuliano, menajeri William D’avila ve Al Nassr yetkilileri bir araya gelecek. Fenerbahçe oyuncuyu bedel ödemeden kadrosuna katmak için son hamlesini yaptı.

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