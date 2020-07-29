MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de Giuliano davası! CAS'a gidildi...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Giuliano davası! CAS'a gidildi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.07.2020 - 14:22,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Giuliano davası! CAS'a gidildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'de Giuliano davası! CAS'a gidildi...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, 2018 yazında 10,5 milyon euro karşılığında Al Nasr'a sattığı Giuliano'nun 6,2 milyon euroluk transfer taksitini alamadığı için Suudi kulübüne ihtarname göndermişti. Söz konusu davanın Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a taşındığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe, 2018 yazında 10,5 milyon euro karşılığında Al Nasr'a sattığı 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Giuliano'nun 6,2 milyon euroluk transfer taksitini alamadığı için Suudi kulübüne ihtarname göndermişti.

Akıbeti merakla beklenen davanın Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a taşındığı ortaya çıktı.

Merkezi İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan CAS'ın resmi internet sitesin aracılığıyla yaptığı açıklamada önümüzdeki aylarda görülecek davaları yayımladığı listesinde 14 Ağustos'ta Al Nasr ile Fenerbahçe kulüplerinin taraf olduğu bir duruşmanın da yer aldığı görüldü.

Bu sezon 27 maçta 10 gol ve 7 asist kaydeden Giuliano'nun kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunuyor. (Fanatik)

 

Son Dakika | Fenerbahçede Giuliano davası CASa gidildi...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle