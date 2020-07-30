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Haber Giriş: 30.07.2020 - 12:17,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Giuliano bilmecesi! | Transfer Haberleri

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Giuliano bilmecesi! | Transfer Haberleri
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Fenerbahçe ile Al Nassr arasında Giuliano transferinin sonrasında kriz çıktı. Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine dosya CAS'a taşınırken; tecrübeli oyuncunun bonservisini eline alıp Kanarya’ya dönmek için elinden geleni yaptığı belirtiliyor.

Fenerbahçe ile Al Nassr arasındaki Giuliano transferinden doğan "alacak" tartışması CAS'a taşındı.Sarı-lacivertliler, 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdikleri Brezilyalı oyuncu için ödenmesi gereken 6.2 milyon euroluk taksidi alamadıkları gerekçesiyle CAS'a başvurdu.

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Al Nassr yöneticisi Ahmed Al-Amir, anlaşmazlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye iddianın aksine 6.2 milyon euro değil de 4.5 milyon euro borçları olduğunu belirten Al-Amir, "Al Nassr, ödemeleri geciktirdiği için faiz ödeme kararına itiraz ediyor. Eğer itiraz reddedilirse, sürenin de daha uzadığı göz önüne alarak miktar artabilir." dedi.

Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine CAS'a 14 Ağustos günü dava görülecek.

CAS'IN DUYURDUĞU TAKVİM

Son Dakika | Fenerbahçede Giuliano bilmecesi | Transfer Haberleri

(Sporx)

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