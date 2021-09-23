Son Dakika: Fenerbahçe'de Giresunspor maçı öncesi eksik çok! Tam 5 isim...

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Spor Servisi - Süleyman ARAT Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında bugün GZT Giresunspor’u ağırlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir’e karşı alan sarı-lacivertliler, sadece 1 puanı bulunan ligin yeni ekiplerinden Giresunspor’u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.

YENİLER FORMA BEKLİYOR

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can, Nazım, Tisserand ve Sosa Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc’ın da kadroda olması beklenmiyor.

Takımla birlikte idmanlara başlayan Serdan Dursun ise kuvvetle ihtimal yedek soyunacak. Yeni transferlerden Crespo ve Burak ise şans verilirse ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

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EVİNDE GİRESUNSPOR'A KAYBETMEDİ

Fenerbahçe ile Giresunspor, Süper Lig’de 13. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, dış sahada ise 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.