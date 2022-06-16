Son Dakika: Fenerbahçe'de gidecek ve kalacak isimler için TFF'nin seçimi bekleniyor!

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Yeni sezonu yeni transferi Lincoln Henrique ile açan Fenerbahçe’de kadroda diğer dokunuşların ise yeni TFF’nin seçiminden sonra belli olacak limitler ve yabancı sayısının ardından şekilleneceği de öğrenildi.

Avrupa’dan birçok teklif geldiği bilinen Kim Min Jae, Szalai, Rossi, Crespo ve Pelkas’tan hangisinin takımdan ayrılacağının bu ay sonuna büyük ölçüde netleşecek.

Kiralanacaklar

Kiradan dönen Lemos, Samatta, Meyer ile geçen yıl kadroda olmalarına rağmen durumları netleşmeyen Gustavo, Novak, Tisserand’ın da kiralanması söz konusu. Genç oyuncuların durumunun ise Topuk Yaylası’nda şekilleneceği ifade edildi.