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Son dakika: Fenerbahçe'de gençlerden sonra sıra tecrübelilerde! Altay Bayındır, Serdar Aziz, Zajc ve Valencia...

#Fenerbahçe#Transfer#Altay Bayındır
Son dakika: Fenerbahçede gençlerden sonra sıra tecrübelilerde Altay Bayındır, Serdar Aziz, Zajc ve Valencia...

Fenerbahçe, önceki gün imza şov yaptı, 6 genç oyuncusuna tören düzenledi. Şimdi gözler, takımın tecrübeli isimleriyle yürütülen sözleşme yenileme görüşmelerine çevrildi. Öncelik, sezon sonunda boşa çıkacak olan Serdar Aziz ile 1 senelik kontratı kalan Altay Bayındır’da. Yönetim ayrıca Valencia ve Zajc’la da masaya oturmayı planlıyor.

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Sarı-Lacivertliler, ‘Geleceğe imza’ adıyla düzenlenen törende Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan ve Ertuğrul Çetin’in sözleşmelerini uzatmış, İsak Vural’ı da renklerine bağlamıştı. Genç yeteneklerin ardından gözler şimdi takımın tecrübelilerine, abilerine çevrildi. Fanatik'in haberine göre yönetimin önceliği Serdar Aziz ve Altay Bayındır. Serdar’ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için yürütülen görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Deneyimli stoperle önümüzdeki günlerde 2 yıllık yeni kontrat imzalanması bekleniyor.

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Ajax Altay'ı çok istiyor

Altay Bayındır’ın mukavelesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Ajax, yakından takip ettiği 23 yaşındaki file bekçisini, İnter’e gidecek olan Andre Onana’ın yerine düşünüyor. Hollanda ekibinin yaz aylarında teklif yapma ihtimali yüksek. Yönetim, Altay’la uzun süreli yeni bir sözleşme imzalayıp, gelecek tekliflerde masaya daha güçlü oturmak istiyor. Fenerbahçe ’de çok mutlu olan başarılı file bekçisinin de kontratını uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Valencia’yla 1 yıl daha

Fenerbahçe’de bu ikilinin dışında masaya oturulacak iki isim daha var: Enner Valencia ve Miha Zajc... Geçen sezon takıma katılan Valencia, geldiği günden beri sahadaki mücadelesi ve örnek kişiliğiyle beğeni kazandı. Yönetim, Ekvadorlu yıldızın 2023’te bitecek kontratını 2024’e uzatmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler’de bu sezonun flaş ismi olan Zajc’ın sözleşmesi de 2023 yazında sona erecek. İtalya’dan birçok takımın takibe aldığı Sloven orta saha oyuncusuyla da 3 yıllık mukavele için görüşmeler devam ediyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#Altay Bayındır

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