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Son Dakika: Fenerbahçe'de gece yarısı ayrılık! Joao Pedro resmen Gremio'da...

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#Joao Pedro#Fenerbahçe#Transfer
Son Dakika: Fenerbahçede gece yarısı ayrılık Joao Pedro resmen Gremioda...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 09:20

Gremio, Fenerbahçe'nin forveti Joao Pedro ile anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçeceğini açıkladı

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Brezilya ekibi Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Transferin tamamlanması için futbolcunun Brezilya'ya hareket ettiği ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 28 resmi maça çıkan Joao Pedro, söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Tecrübeli futbolcu bunun yanında takım arkadaşlarına da 1 kez gol pası verdi. İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI ATILDI AMA...

Joao Pedro transferi geçen sezon Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirmiş ve sürecin ardından oyuncu sarı lacivertlilerin yolunu tutmuştu.

Oyuncunun menajeri Marco Piccioli süreci şöyle özetlemişti:

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"Başlangıçta Galatasaray'dan yoğun ilgi vardı. Müzakereler uzayınca, araya FENERBAHÇE girdi. Sonra Pedro ile teklifleri değerlendirdik ve Fenerbahçe'yi seçtik. Oyuncum, Türkiye'de Fenerbahçe'ye gitme ihtimalini duyunca çok heyecanlandı. Torino, Monza, Salernitana ile görüşmeler yaptık. Oyuncum, farklı bir deneyim yaşamak istiyordu. Aynı zamanda, kupalar kazanma şansına sahip olan bir kulüpte devam etmek istedi.

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#Joao Pedro#Fenerbahçe#Transfer

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