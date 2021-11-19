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Son Dakika: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine günler kala Mesut Özil ısrarı! Vitor Pereira...

#Fenerbahçe#Galatasaray#Mesut Özil

Fenerbahçe için Galatasaray derbisi çok önemli. Vitor Pereira'nın son şansı olan derbide galip gelinemezse Portekizli teknik adamla yollar ayrılabilir. Başkan Ali Koç, Pereira'ya destek verdiklerini ifade etse de derbinin sonucuna göre yeni yöntem belirlenebilir. Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil'in de derbide ilk 11'de oynaması bekleniyor.

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Sarı lacivertliler deplasmanda Galatasaray'ı mağlup ederek hem zirve yarışından kopmamak hem de ezeli rakibine mağlubiyet tattırmak istiyor.

Vitor Pereira son çalışmada hem üçlü sistemi hem de 4-2-3-1'i denedi. Pereira ile arasında sorun olduğu ifade edilen Mesut Özil, sistem ne olursa olsun derbiye ilk 11'de başlayacak.

Vitor Pereira'nın geleceği Fenerbahçe'deki transfer stratejisini de belirleyecek. Sarı lacivertlilerde Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

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F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, alınan kötü sonuçlar sonrasında dizilişi değiştirme konusunda esneklik göstermiş ve son Kayseri maçının 45 dakikasını dörtlü savunma ile tamamlamıştı. Pereira'nın, G.Saray derbisine de dörtlü ile başlama ihtimali yüksek.

Ancak diziliş ne olursa olsun takımda 10 futbolcunun yeri garanti. Kalede Berke, savunmada Kim, Szalai, Novak; orta alanda Mert Hakan, Sosa, İrfan; kanatlarda Ferdi ve Osayi; ileride ise Berisha görev yapacak.

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Kalan 1 forma için de dizilişe göre birçok aday var. Dörtlü başlarsa Nazım ve Tisserand sağ bekin en güçlü adayları...

Üçlü olursa ileri ucun kanatlarında Mesut, Pelkas, Rossi gibi isimler forma giyebilir…

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Mesut Özil

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