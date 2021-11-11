Son Dakika: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Vitor Pereira kararı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
EYT’lilere formül arayışıEYT’lilere formül arayışı#EYT
8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu?#Travis Scott
Derbi öncesi Vitor Pereira kararı Herkes bugün 16.00ı beklerken...Derbi öncesi Vitor Pereira kararı! Herkes bugün 16.00'ı beklerken...#Fenerbahçe
Yunan Başbakanının yalanını yüzüne vurdularYunan Başbakanı'nın yalanını yüzüne vurdular!#Yunanistan Başbakanı Miçotakis
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktıErdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktı?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kripto paralara ne oldu İşte düşüşün nedeniKripto paralara ne oldu? İşte düşüşün nedeni#Kripto Para
Dünya derin bir nefes aldı... Ve ilk adım atıldıDünya derin bir nefes aldı... Ve ilk adım atıldı!#ABD
Altın tutulamıyor Rekor üstüne rekor geliyorAltın tutulamıyor! Rekor üstüne rekor geliyor#Altın
Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon olduAtatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu#Atatürk
Dünyada örneği yok: Dönemindeki liderler unutuldu, Atatürk unutulmadıDünyada örneği yok: Dönemindeki liderler unutuldu, Atatürk unutulmadı#Mustafa Kemal Atatürk
200 milyonluk pişti200 milyonluk pişti#Feryal Gülman
Akar’dan Yunanistan’a tatbikatları durdurma önerisiAkar’dan Yunanistan’a tatbikatları durdurma önerisi#Hulusi Akar
Elon Musk harekete geçti Satış furyası resmen başladıElon Musk harekete geçti! Satış furyası resmen başladı#Elon Musk
Aşk iddialarına yanıt verdi Birlikte eğlenmişlerdi... Arkadaş ortamında...Aşk iddialarına yanıt verdi! Birlikte eğlenmişlerdi... "Arkadaş ortamında..."#Jose Sosa
Gözlerinin içi gülüyor'Gözlerinin içi gülüyor'#Gökçe Bahadır
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Vitor Pereira kararı!

#Fenerbahçe#Samandıra#Mesut Özil
Süleyman Arat

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim, yapacakları ziyaretlerle Samandıra’daki kasvetli havayı dağıtıp Galatasaray maçını kazanacak atmosferi yaratmaya çalışacak. Teknik direktör Vitor Pereia ile ilgili karar verilirken, kaptanlar Mesut ve Mert Hakan'ın ise özel bir görevi var...

Haberin Devamı

Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından milli ara dönüşünde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbiyi kazanıp yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Liderliğin kaybedildiği Trabzonspor maçıyla başlayan çöküşle Alanya ve Konya maçlarını kaybeden, sahasında Kayserispor ile berabere kalan sarı lacivertliler 11 puanlık kayıpla zirvenin 10 puan gerisinde 7. sıraya kadar geriledi. Son Kayserispor maçının ardından teknik direktör Vitor Pereira takıma 3 günlük izin verirken, Fenerbahçe kritik derbi karşılaşması için bugün start verecek. Sarı lacivertlilerde hem yönetim hem de teknik ekip Galatasaray maçı için seferberlik ilan etti.

Sarı-lacivertli yönetim tesislerde, takıma adeta terapi uygulanacak

Başkan Ali Koç’a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, tüm yönetim kurulunun dev maç öncesi stratejisi Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin üzerindeki kara bulutları dağıtıp, takımın moralini yükseltmek ve Galatasaray derbisine bambaşka bir Fenerbahçe yaratmak üzerine kurulu.

Hafta boyunca Koç ve yöneticiler camianın önde gelen isimleriye el ele vererek Samandıra’nın üzerine çöken gerilim ve kasvetli havayı dağıtıp Galatasaray maçını kazanacak atmosferi yaratmaya çalışacak. Futbolcularla yakından ilgilenecek olan sarı lacivertliler ezeli rakip karşısında kazanılacak zaferinin önemi ve bu galibiyete ligde her şeyin değişeceği futbolculara anlatılacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Jose Sosa ile aynı mekanda eğlenmişti Aşk iddialara cevap... Arkadaş ortamında...Jose Sosa ile aynı mekanda eğlenmişti! Aşk iddialara cevap... "Arkadaş ortamında..."Haberin Tüm Görselleri

Takım 3 gün kampa alınacak, derbi buluşmasına otelden gidilecek

· Başkan, Vitor Pereira ile görüşülüp güven tazelenecek, Fenerbahçe’nin gündeminde bir teknik adam değişikliğinin olmadığı, telaffuz edilen isimlerle bir görüşme yapılmadığı anlatılacak.

· Kaptanlar Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş’la görüşülüp toplu moral yemeği düzenlenecek.

· Teknik direktör Vitor Pereira da onay verirse iki veya üç günlük otel kampından sonra maça otelden hareketle gidilecek.

· Sağlık ekibinden hafif ağrıları bulunan Berke Özer, Marcel Tisserand’ın ve özelikle orta sahanın kilit ismi Luiz Gustavo’nun maça yetiştirilmesi istenecek.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün ne konuşacak Samandıra, hoca değişimi, derbi...Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün ne konuşacak? Samandıra, hoca değişimi, derbi...Haberi Görüntüle

Ali Koç bugün neler hakkında konuşacak?

Haberin Devamı

F.Bahçe'de Alanyaspor yenilgisinin ardından Kayserispor maçının ardından da istifaya davet edilen, Divan Kurulu’nda kürsüye gelip son anda konuşmayacağını açıklayan başkan Ali Koç sessizliğini bugün bozuyor.

Bugün saat 16.00’da FBTV ekranından kamuoyuna ve camiaya seslenecek olan Koç’un merak edilen tüm konuları aydınlatacak uzun bir konuşma yapması bekleniyor.

F.Bahçe’nin yaşadığı puan kayıplarının nedenlerine ve bunları en kısa sürede nasıl düzelteceklerine yönelik olması beklenen açıklamada Koç’un şu konulara açıklık getirmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

HOCA DEĞİŞİMİ OLACAK MI?

1- Özellikle son Kayserispor maçının ardından hoca değişikliği gündeme geldi mi?

FARIOLI İLE TEMAS VAR MI?

2- Vitor Pereira’ya alternatif olarak Farioli, Daum, Şenol Güneş ile temasa geçildi mi?

SORUN SAMANDIRA MI?

3- Samandıra’da bir sıkıntı var mı? 4 karşılaşmada yaşanan 11 puanlık kaybı neye bağlıyorlar?

DERBİ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

4- Üst üste gelen kayıpların ardından Galatasaray maçıyla ilgili düşünceleri ne?

G.SARAY'A KAYBEDİLİRSE...

5- Derbide alınacak olumsuz bir sonucun ardından yönetimin tepkisi ne olacak?

Haberin Devamı

İSTİFAYI DÜŞÜNDÜ MÜ?

6- Tribünlerden yükselen ‘İstifa’ seslerinin ardından görevi bırakmayı planladı mı, planlıyor mu?

TAKVİYE OLACAK MI?

7- Vitor Pereira’nın raporu doğrultusunda devre arasında hangi bölgelere transfer yapılacak?

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Samandıra#Mesut Özil

BAKMADAN GEÇME!

Travis Scottın ilk vukuatı değilmiş 8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu | 9 SORU 9 YANIT

Travis Scott'ın ilk vukuatı değilmiş! 8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu? | 9 SORU 9 YANIT

#Travis Scott
Ve seçenekler netleşti... EYT’lilere formül arayışı

Ve seçenekler netleşti... EYT’lilere formül arayışı

#EYT
Doping muamması Köfte yiyip maça çıkınca...

Doping muamması! Köfte yiyip maça çıkınca...

#Çağla Büyükakçay