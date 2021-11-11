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Son dakika: Fenerbahçe'de forvet transferi için karar çıktı! Valencia, Serdar, Berisha derken eski aşk alevlendi...

#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#Lazio
Son dakika: Fenerbahçede forvet transferi için karar çıktı Valencia, Serdar, Berisha derken eski aşk alevlendi...

Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan ve 12 haftada üç forvetinden yalnızca 4 gollük katkı alabilen Fenerbahçe'nin devre arasında golcü transferi yapmasına kesin gözle bakılıyor. Adaylar arasında öne çıkan isim olan Vedat Muriqi ile ilgili takımı Lazio'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

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Sezona Enner Valencia, Mergim Berisha ve Serdar Dursun forvet hattıyla başlayan Fenerbahçe'nin gol yollarındaki sıkıntısı devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın, devre arasında bitirici özelliği olan bir forveti kadrosuna katmasına kesin gözle bakılıyor.

VALENCIA, SERDAR VE BERISHA'NIN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 10 maça çıkan Enner Valencia, 2 gol atıp 2 de asist yaptı. 6 maça çıkan Berisha'nın 1 gol ve 2 asisti, 7 maçta görev alan Serdar Dursun'un ise 1 gol ve 1 asisti bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım ligin ilk 12 haftasında üç forvetinden toplam 4 gol ve 5 asistlik katkı aldı.

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VEDAT MURIQI İSMİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Devre arasında forvet transferi yapacak olan Fenerbahçe'de listenin ilk sırasındaki isim ise Vedat Muriqi. 17,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü, İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamadı. Vedat'ın Süper Lig'i bilmesi ve Fenerbahçe'de yabancılık çekmeyecek olması, yönetimin listesinde ilk sıraya yazılmasındaki en önemli etken.

EŞİ, FENERBAHÇE TRANSFER HABERİNİ PAYLAŞTI

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İtalya macerasında beklentilerin altında kalan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı konuşulan Kosovalı futbolcunun eşi Edibe Muriqi, kısa bir süre önce çok konuşulacak bir paylaşıma imza atmıştı.

Edibe Muriqi, televizyonda yayınlanan eşi Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberin fotoğrafını paylaşmıştı. Edibe Muriqi söz konusu paylaşımına ayrıca Orhan Ölmez'in "Hayallerim" isimli eserini eklemişti.

Son dakika: Fenerbahçede forvet transferi için karar çıktı Valencia, Serdar, Berisha derken eski aşk alevlendi...

"İSTANBUL'A DÖNMEK İSTİYORLAR"

Lazio'da Immobile'nin performansı ve kendi formsuzluğu nedeniyle ikinci planda kalan Vedat Muriqi'nin teknik direktör Maurizio Sarri'nin desteğine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu belirtiliyor.

27 yaşındaki golcünün ilk tercihinin eski takımı Fenerbahçe olduğu ve ailesinin de tekrar İstanbul'da yaşamayı çok istediği kaydediliyor. Sarı-Lacivertlilerin devre arasında Vedat Muriqi için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı da öne sürülüyor.

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SARRI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

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Edibe Muriqi'in bu paylaşımından 1 gün sonra Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'ye Kosovalı golcüsünün Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği sorulmuş, Sarri de; "Vedat antrenmanlarda iyi çalışıyor. Bologna maçından sonra kendisinin ve takımın performansından hepimiz gibi memnun değildi. Takımı rahatlatmak ve Immobile'ye nefes aldırmak için iyi bir seçenek. Fenerbahçe? Bu konuda hiçbir bilgim yok." yanıtını vermişti.

"LAZIO FORVET ALACAK"

İtalya basınında bugün çıkan bir haber ise, Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'ye transfer olasılığını arttıracak nitelikte. La Gazzetta dello Sport, Lazio'nun devre arasında bir sol bek, bir kanat ve bir de forvet transfer edeceğini yazdı.

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Mevcut kadrosunda Ciro Immobile ve Vedat Muriqi olan Sarri'nin, forvet transferi yapılması halinde Vedat Muriqi'in gidişine izin vereceği ifade ediliyor.

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#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#Lazio

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