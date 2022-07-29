Son Dakika: Fenerbahçe'de forvet istikrarsızlığı! Arda Güler unutuldu mu? Dinamo Kiev imkansızı başardı...

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Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Fenerbahçe, beş yıllık Ali Koç döneminde ilk resmi maçlarda sekiz farklı forvetle sahaya çıktı.

F.Bahçe, uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen Dinamo Kiev karşısında 11 şut denemesinde bulunup bunların 9'unda isabet sağladı. Ancak uzatmalarla birlikte 120 dakikaya sadece bir gol sığdırabildi.

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli takım, 5 yıllık Başkan Ali Koç döneminde özellikle forvette istikrarı sağlayamadı. Bu süreçte ilk resmi maçlarda 8 farklı golcüyle sahaya çıktı. Koç'un ilk sezonunda forvette Soldado görev yaparken, sonraki yıl Muriqi transfer edildi.

2020-21'de Frey, Thiam ve Valencia ileri uç hattını oluşturdu. Geçen yıl, Samatta ve Serdar Dursun hücumda oynadı. Bu sezon ise ilk resmi maçta Valencia, Joshua King ve Serdar gol arayan isimler oldu.

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ARDA GÜLER UNUTULDU MU?

Fenerbahçe'de Arda Güler, teknik direktör Jorge Jesus ile unutuldu. Dinamo Kiev maçlarında yaratıcılık problemini aşamayan sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki genç futbolcu ilk tercih edilen isimlerden olmadı.

Her sezon olduğu gibi Fenerbahçe, kadrosunda yine yapboz yaparak 9 futbolcuyu kadrosuna kattı. İki maça da aynı kadroyla çıkan Dinamo Keiv'in 11'inde altyapıdan 7 oyuncu yer alırken, Fenerbahçe'nin öz kaynağı Arda Güler ilk maçta sadece 18 dakika süre buldu. Rövanş mücadelesinde ise kulübeye mahkûm oldu.

DINAMO KIEV İMKANSIZI BAŞARDI

Yaşanan savaş ortamı nedeniyle tüm Ukrayna gibi olağanüstü günlerden geçen Dinamo Kiev, sezona Jorge Jesus gibi tecrübeli bir teknik direktör ve yıldız transferlerle giren Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde saf dışı bırakarak büyük beğeni topladı. İşte Kiev'nin savaş sürecinde yaşadıkları...

2022 yılında hiç resmi maç oynayamayan Kiev, son müsabakasına 12 Aralık 2021'de Ukrayna Ligi'nde çıktı. Teknik direktör Mircea Lucescu, 7 aydır sadece özel karşılaşmalarla futbolcuların kondisyonunu ayakta tuttu.

Yerleşik bir düzeni olmayan Ukrayna takımı; Türkiye dahil birçok ülkede konaklayıp misafir olarak kaldı. Geçen sezon devre arasından bu yana transfer yapamadı. Kadrodan 4 futbolcu bonservisiyle ayrıldı. 10'u ise kiralık gitti.

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Maçlarını tarafsız sahada oynamalarından dolayı yeteri kadar taraftar desteği göremediler. Kadro sıkıntısından dolayı altyapıdan Vivcharenko, Brazhko ve Dyachuk A Takım'a dahil edildi. Vivcharenko, Karavaev'in fişi çeken golünün asistine imza attı.