Son Dakika: Fenerbahçe'de flaş Pesic gelişmesi! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi reddedince...

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Süper Lig'de bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, forvet transferi için VavaCars Fatih Karagümrük'ün yıldızı Aleksandar Pesic'in peşine düşmüştü.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Sırp forvet için Fatih Karagümrük'e 2.5 milyon euroluk teklif yapmış ve taraflar anlaşmaya varmıştı ancak Pesic, ailevi nedenlerden dolayı İngiltere'ye gitmeyeceğini duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Pesic için yeniden devreye girdi. Fanatik'in haberine göre; 12 golle Süper Lig 'in en skorer ismi olan 29 yaşındaki golcünün transferinde Fenerbahçe'nin Allahyar için Hull City'den gelecek 4.5 milyon Euro'nun kaynak olarak kullanılacağı öğrenildi.

PESİC KİMDİR?

1992 doğumlu forvet oyuncusu Aleksandar Pesic, profesyonel kariyerine Radnički Niš kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla OFI Crete, Sheriff Tiraspol, Jagodina, Toulouse, Atalanta, Crvena zvezda, Al-Ittihad, FC Seoul, Maccabi Tel Aviv, Fatih Karagümrük kulüplerinde oynadı.

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Transfermarkt verilerine göre; Pesic'in piyasa değeri 3 milyon euro...