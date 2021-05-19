Son Dakika: Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Brezilya basını: Görüşmeler başladı

Spor Arena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 2020-21 sezonunun beklentilerin uzağında tamamlanmasının ardından mevcut kadroda yer alan oyuncuların geleceğine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertli ekibe geldiği günden bu yana büyük hayal kırıklığı yaratan ve yüksek bonservis opsiyonu sebebiyle satılması ya da kiralanması düşünülen Mbwana Samatta'nın ardından Luiz Gustavo ile de yolların ayrılabileceği öne sürüldü.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız ile ülkesinin öne gelen takımlarından Flamengo ilgileniyor. Haberde, 33 yaşındaki deneyimli orta saha için görüşmelerin başladığı iddia edildi.

EMRE BELÖZOĞLU İLK 11'DE DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un yerine takımın başına geçen Emre Belözoğlu, yeni oyun şablonu çerçevesinde Luiz Gustavo'yu ilk 11'den keserek Jose Sosa'yı ideal kadrosuna monte etmişti. Brezilya yıldız, Emre Belözoğlu döneminde maçların ikinci yarılarında oyuna dahil olan hamle oyuncusu kimliğine bürünmüştü.

Emre Belözoğlu'nun sezonun son bölümlerinde verdiği bu karar, deneyimli orta saha oyuncusunu yeni sezonda takımda düşünmediği yönünde yorumlanmıştı.

YÖNETİM MAAŞINI YÜKSEK BULUYOR

Öte yandan 23 Temmuz'da 34 yaşına girecek olan Luiz Gustavo'nun hem ilerleyen yaşı hem de yüksek maliyeti sebebiyle Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda kendisine yer bulmasının zor olacağı belirtiliyor.

Sarı lacivertli yönetimin, 2019 yılında bonservisine 6 milyon avro ödenen ve yıllık 3.5 milyon avrodan 4 yıllık imza attırılan Luiz Gustavo'nun maaşını yedek kulübesi için oldukça yüksek bulduğu öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'nun önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

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