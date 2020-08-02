Son Dakika | Fenerbahçe'de flaş Caner Erkin gelişmesi!
Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Caner Erkin ile anlaşma sağladığı belirtilen Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuya 'bekle' dedi.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Caner Erkin ile anlaşma sağladığı iddia ediliyor.
Ancak kulübe gelen bilgilere göre Caner Erkin'e beklemesinin söylendiği Hasan Ali'nin durumuna göre kendisine haber verileceği iddia edildi.
Hasan Ali, kendisine yapılan teklifi kabul ederse kalacak. Aksi halde Caner Erkin imza atacak. (Takvim)
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