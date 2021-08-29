Son Dakika: Fenerbahçe'de "fırsat transferi" için son 5 gün!

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Santrfor ve kanat forvet için İngiltere’de ‘fırsat transferi’ kovalayan Fenerbahçe için süre giderek daralıyor. Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi grup maçlarında oynatacağı kadroyu 2 Eylül tarihine kadar UEFA’ya bildirmek zorunda; bu da transfer yapmak için önlerinde sadece 5 günün kaldığını gösteriyor. Bu süre içinde alınamayan ve dolayısıyla UEFA’ya bildirilemeyen futbolcular Avrupa Ligi’nde forma giyemeyecek.

GÖZLER PREMiER LiG’DE

Fenerbahçe yönetimi, gereken oyuncu takviyelerini yapabilmek için öncelikle İngiltere’de transferin biteceği tarih olan 31 Ağustos’u bekliyor. Sarı lacivertliler 31 Ağustos’ta mesai saatinin bitimiyle birlikte listelerindeki oyuncuları kadrolarına katabilmek için İngiliz kulüpleriyle görüşmelere başlayacak. Aleksandar Mitrovic (Fulham), Mohamed Elneny, Sead Kolasinac (Arsenal) ile ilgilenen sarı lacivertlilerin ayrıca Santa Clara’dan Hidemasa Morita ve İndependiente’den Fabricio Bustos’la görüştüğü de kulislerde konuşuluyor.

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