Son dakika: Fenerbahçe'de Filip Novak ve Serdar Aziz şoku!

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz’in sağ kasık bölgesinde 1. Derece zorlanma, Filip Novak’ın sol uyluk arka üst adale tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavi programları başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

NOVAK TAHMİNİ 6 HAFTA SONRA DÖNECEK

Filip Novak'ın sakatlıktan tahmini olarak 6 hafta sonra dönmesi bekleniyor. Süper Lig'de gelecek hafta maç olmayacağı için Çek yıldız 4 maç kaçırdıktan sonra takıma dönebilir. Serdar Aziz ise sakatlığının yanı sıra sarı kart cezalısı olduğu için 1 maç kaçırıp formasına kavuşabilir.