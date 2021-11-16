Son Dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan 5 yıllık imza! Milli takım tercihi ise...

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Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla en iyi sezonunu yaşıyor.

Süper Lig'de 11, Avrupa'da 6 olmak üzere bu sezon toplam 17 resmi maça ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, takımın en fazla forma giyen ismi konumunda...

Sabah'ın haberine göre; Ferdi'nin sözleşmesi de bu sezon sonunda bitecek. Oyuncunun kariyerini Mart ayında vereceği kararlar çok etkileyecek.

Ferdi şu anda Kanada, Hollanda ve Türkiye A Milli Takımlarını seçme hakkına sahip. Ancak kararını henüz vermedi. Ferdi'nin Mart ayındaki aday kadro açıklamasından önce milli takım kararını yetkililere bildireceği gelen bilgiler arasında...

Bu karar Ferdi'nin kulüp kariyerini de etkileyecek. Genç oyuncu eğer Türk Milli Takımı'nı seçmezse yabancı statüsüne geçecek.

Fenerbahçe her iki ihtimalde de oyuncuyu elinde tutmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin A Milli Takım tercihinin belli olmasının ardından Ferdi'ye 5 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi.