Son Dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan 5 yıllık imza! Milli takım tercihi ise...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcülYeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcül#Salgın
Aşısızları eve kapatıyorlar Avrupada yeni kısıtlamalar: Cezası dudak uçuklattıAşısızları eve kapatıyorlar! Avrupa'da yeni kısıtlamalar: Cezası dudak uçuklattı#Avusturya
Kimse bunu beklemiyordu İstenmeyen ihtimali... 10-0 sonrası işler değişti...Kimse bunu beklemiyordu! İstenmeyen ihtimali... 10-0 sonrası işler değişti...#Türkiye
Lütfü Türkkan’ın milletvekilliği düşürülecek miLütfü Türkkan’ın milletvekilliği düşürülecek mi?#Lütfü Türkkan
Birbirlerine sarıldıkları için dayak yediler... Akılalmaz olayBirbirlerine sarıldıkları için dayak yediler... Akılalmaz olay!#Eminönü Kahvecisi
Putin düğmeye bastı... NASA kırmızı alarm verdiPutin düğmeye bastı... NASA kırmızı alarm verdi!#Rusya
Biden imzaladı, kayıplar arttı Kripto paralara rapor darbesiBiden imzaladı, kayıplar arttı! Kripto paralara rapor darbesi#Kripto Para
Yemeksepeti hacklendi iddiası... Açıklama geldi: Fidye talebinde bulundular'Yemeksepeti hacklendi' iddiası... Açıklama geldi: Fidye talebinde bulundular#Yemeksepeti
Altın fiyatlarında neler oluyor Yine rekor kırıldıAltın fiyatlarında neler oluyor? Yine rekor kırıldı#Altın
Osman Öcalanın ölümü HDPde nasıl karşılandı Derin sessizliğin nedeni budur...Osman Öcalan'ın ölümü HDP'de nasıl karşılandı? Derin sessizliğin nedeni budur...#Osman Öcalan
Karadağ maçına saatler kala herkes bunu konuşuyor İntihar olur...Karadağ maçına saatler kala herkes bunu konuşuyor! "İntihar olur..."#A Milli Takım
İtalyaya büyük şok Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...İtalya'ya büyük şok! Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...#İtalya
Gökhan Çıra, Selin Ciğerciyi çabuk unuttuGökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi çabuk unuttu#Gökhan Çıra
Ehliyet gitti, şoför geldiEhliyet gitti, şoför geldi#Defne Samyeli
Kavga yeniden alevlendi Ben onları tercih ediyor muyumKavga yeniden alevlendi! 'Ben onları tercih ediyor muyum'#Bülent Ersoy
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan 5 yıllık imza! Milli takım tercihi ise...

#Ferdi Kadıoğlu#Fenerbahçe#Sözleşme
Son Dakika: Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlundan 5 yıllık imza Milli takım tercihi ise...

Hangi milli takımda oynayacağını Mart 2022’de açıklayacak olan Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi ise sezon sonu bitecek. Sarı-lacivertliler'in 22 yaşındaki oyuncuya sunacağı yeni teklif ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla en iyi sezonunu yaşıyor.

Süper Lig'de 11, Avrupa'da 6 olmak üzere bu sezon toplam 17 resmi maça ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, takımın en fazla forma giyen ismi konumunda...

Sabah'ın haberine göre; Ferdi'nin sözleşmesi de bu sezon sonunda bitecek. Oyuncunun kariyerini Mart ayında vereceği kararlar çok etkileyecek.

Ferdi şu anda Kanada, Hollanda ve Türkiye A Milli Takımlarını seçme hakkına sahip. Ancak kararını henüz vermedi. Ferdi'nin Mart ayındaki aday kadro açıklamasından önce milli takım kararını yetkililere bildireceği gelen bilgiler arasında...

Bu karar Ferdi'nin kulüp kariyerini de etkileyecek. Genç oyuncu eğer Türk Milli Takımı'nı seçmezse yabancı statüsüne geçecek.

Fenerbahçe her iki ihtimalde de oyuncuyu elinde tutmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin A Milli Takım tercihinin belli olmasının ardından Ferdi'ye 5 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferdi Kadıoğlu#Fenerbahçe#Sözleşme

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz