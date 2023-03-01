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Son Dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha!

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#Ferdi Kadıoğlu#Transfer#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçede Ferdi Kadıoğluna bir talip daha
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 09:04

Ferdi Kadıoğlu, son iki sezondur performansıyla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekti. Daha önce Borussia Dortmund'un istediği milli futbolcuya bir talip daha çıktı.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, 2018’de 10 numara olarak geldiği Fenerbahçe’de bambaşka bir oyuncuya dönüştü.

Milli yıldız, geçen sezondan itibaren sol bek ve sağ bekte görev yapmaya başladı, kariyeri tam anlamıyla değişti. 23 yaşındaki futbolcu her iki pozisyonda da çok iyi bir performans sergiledi, A Milli Takım’a kadar yükseldi. Ferdi’nin bu formu, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

Fanatik'in haberine göre; bu sezon Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için girişimlerde bulunmuştu. Son olarak Brighton, yıldız futbolcuyu radarına aldı. İngiliz ekibinin, bir süredir Milli oyuncuyu takip ettiği öğrenildi.
Lamptey satılırsa...

Brighton gözlemcilerinin sezon boyunca Ferdi Kadıoğlu’nu izleyip ardından detaylı bir rapor hazırlayacakları kaydedildi. MaviBeyazlılar, birçok talibi bulunan Tariq Lamptey’in satılması halinde ilk olarak Ferdi için girişimlerde bulunabilir.

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Geçen sene mart ayında başarılı oyuncunun sözleşmesini 2026’ya kadar uzatan Fenerbahçe’nin bonservis beklentisinin 20 milyon Euro’ya yakın olduğu belirtildi.

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#Ferdi Kadıoğlu#Transfer#Fenerbahçe

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