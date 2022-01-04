Son Dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Maaşı ikiye katlanacak...

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki kanat oyuncusu, doğduğu yer olan Hollanda ve annesinin ülkesi Kanada seçenekleri olmasına rağmen babasının memleketi Türkiye'nin formasını giyme kararı aldı. Böylece Ferdi'nin gelecek sezondan itibaren yabancı sayılması ihtimali ortadan kalktı.

Sarı-lacivertli kulübün değişecek yabancı sayısı konusunda eli rahatladı. Genç yıldızın, F.Bahçe'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini de kabul ettiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; 5 yıllık yeni kontratın resmi açıklaması önümüzdeki günlerde yapılacak. Ferdi'nin maaşı da ikiye katlanacak ve yıllık 15 milyon TL civarında bir kazanç sağlayacak.

ALTINTOP: MUTLU OLDUK

TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Ferdi'nin Ay-Yıldızı tercih etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye'den yana olduğunu, Türkiye'yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

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