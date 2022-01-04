Son Dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Maaşı ikiye katlanacak...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Maaşım kaça çıkacak İşte kuruşu kuruşuna zamlar...Maaşım kaça çıkacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlar...#İşçi
Üç aşılı Rus tenisçiye ret, aşısız Djokovice muafiyet Karar olay oldu, hükümetten açıklama geldi Rekor için miÜç aşılı Rus tenisçiye ret, aşısız Djokovic'e muafiyet! Karar olay oldu, hükümetten açıklama geldi! Rekor için mi?#Novak Djokovic
Antalya depremle uyandı AFAD büyüklüğünü duyurdu... Uzman isimden dikkat çeken sözlerAntalya depremle uyandı! AFAD büyüklüğünü duyurdu... Uzman isimden dikkat çeken sözler#Deprem
Omikron evde Aileden biri pozitif ise... Yapılması gerekenleri uzmanlar anlattıOmikron evde! Aileden biri pozitif ise... Yapılması gerekenleri uzmanlar anlattı#Omikron
Kripto para yatırımcıları dikkat Dev bankadan önemli tahminKripto para yatırımcıları dikkat! Dev bankadan önemli tahmin#Bitcoin
Altın fiyatlarında denge bulma çabası İşte son rakamlarAltın fiyatlarında denge bulma çabası! İşte son rakamlar#Altın
9 ay sonra bir ilk Rekor artış... Bakan Kocadan tedbir uyarısı9 ay sonra bir ilk! Rekor artış... Bakan Koca'dan 'tedbir' uyarısı#Koronavirüs
Türkler yüzerek geliyor paniği'Türkler yüzerek geliyor' paniği!#Hulusi Akar
Anketlerde rüzgâr değiştiAnketlerde rüzgâr değişti#Ekonomi
130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı#Baklavacı Hacı Sayid
FETÖ’de EP’ci paniği, tetikçilerini örgüt üyelerine karşı kullanıyorFETÖ’de EP’ci paniği, tetikçilerini örgüt üyelerine karşı kullanıyor#FETÖ
O gece neler oldu Arada harcanıyorum, evden kovuldumO gece neler oldu? 'Arada harcanıyorum, evden kovuldum'#Gülşah Saraçoğlu
Fenerbahçede teknik direktör kararı Joachim Löwe 2024e kadar sözleşme...Fenerbahçe'de teknik direktör kararı! Joachim Löw'e 2024'e kadar sözleşme...#Transfer
İşte Arka Sokakların Metini Furkan Gökselin sevgilisiİşte Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi#Furkan Göksel
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Maaşı ikiye katlanacak...

#Ferdi Kadıoğlu#Fenerbahçe#Sözleşme
Son Dakika: Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor Maaşı ikiye katlanacak...

Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yle sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatma kararı aldı. Başarılı futbolcu, 5 yıllık sözleşme karşılığında maaşını ikiye katlayacak.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki kanat oyuncusu, doğduğu yer olan Hollanda ve annesinin ülkesi Kanada seçenekleri olmasına rağmen babasının memleketi Türkiye'nin formasını giyme kararı aldı. Böylece Ferdi'nin gelecek sezondan itibaren yabancı sayılması ihtimali ortadan kalktı.

Sarı-lacivertli kulübün değişecek yabancı sayısı konusunda eli rahatladı. Genç yıldızın, F.Bahçe'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini de kabul ettiği öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçenin yıldızı Mesut Özil, Çorum FK’yı satın alıyorFenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Çorum FK’yı satın alıyorHaberi görüntüle

Sabah'ın haberine göre; 5 yıllık yeni kontratın resmi açıklaması önümüzdeki günlerde yapılacak. Ferdi'nin maaşı da ikiye katlanacak ve yıllık 15 milyon TL civarında bir kazanç sağlayacak.

ALTINTOP: MUTLU OLDUK

TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Ferdi'nin Ay-Yıldızı tercih etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye'den yana olduğunu, Türkiye'yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferdi Kadıoğlu#Fenerbahçe#Sözleşme

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch
Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

Hadise'nin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

#Baklavacı Hacı Sayid

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch
Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

Hadise'nin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

#Baklavacı Hacı Sayid