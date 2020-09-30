Son Dakika | Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, üçerli takımlar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
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