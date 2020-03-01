Son Dakika | Fenerbahçe'de Ersun Yanal görevinden ayrıldı!

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.



Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.



Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.



Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.



Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ





ERSUN YANAL 4. SIRADA KALDI

Ersun Yanal, Fenerbahçe'de yaşadığı şampiyonluktan sonra gelen 6 teknik adam arasında 1.76 puan ortalaması ile 4. sırada yer aldı

Phillip Cocu 0.93, Erwin Koeman 1.33, Dick Advocaat 1.91, Aykut Kocaman ve Vitor Pereira 2.07'şer puan ortalaması tutturdu.

ERSUN YANAL'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Ersun Yanal, Fenerbahçe ile ikinci döneminde 53 maçta görev aldı ve 27 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu bu süreci 13 beraberlik ve 13 mağlubiyetle tamamladı.