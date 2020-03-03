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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2020 - 20:01,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'de Ersun Yanal açıkladı ''Yönetim rica etti...''

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Ersun Yanal açıkladı ''Yönetim rica etti...''
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Fenerbahçe'de teknik direktör olarak son maçına Trabzonspor karşısında çıkacak Ersun Yanal, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal, şu sözleri kullandı;

İstişare sonucu buradayım. Hafta içinde, daha önce de süre gelen bir süreç sonunda bu kararı aldım. Yönetimden bir ricada bulundular, bunun sonucunda buradayım

Dirar, Hasan Ali, Rodrigues, bunların sakatlıkları devam ediyor. Serdar'ın aldığı bir darbe sonucunda sorunu var, riske etmedik.

2 ayaklı maçlar, bunların formatı farklı. Bugünkü maçın sonucu, 2. maçı vermez, 2. maçta bakalım sonuç ne olur, orada artık ben başarılar dilemek durumundayım. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan her platformda olduğu gibi, bugün de sonuç için mücadele edeceğiz.

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