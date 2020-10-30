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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Jose Sosa kararı!
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Futbol
Haber Giriş: 30.10.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Jose Sosa kararı!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Jose Sosa kararı!
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Arjantinli yıldız, Trabzon maçında kötü bir performans sergiledi, ikinci yarı başlarken kenara geldi. Ancak Erol Bulut oyuncusundan vazgeçmeye niyetli değil. Sosa ile özel olarak görüşen Bulut, “Bu hafta da 11’desin” mesajını verdi.

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Jose Sosa, hazır hale gelir gelmez ilk 11’in değişmez isimlerinden biri oldu. Arjantinli futbolcu sezona çok iyi başladı, attığı gollerin yanı sıra sergilediği müthiş performansla alınan galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.

Eski takımı Trabzonspor’a karşı geçen hafta oynanan maç ise Sosa için iyi geçmedi. Vasat bir futbol sergileyen tecrübeli orta saha oyuncusu ikinci yarı başlarken kenara geldi. Onun oyundan çıkmasının ardından oyunda üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, peş peşe bulduğu gollerle skoru 0-1’den 3-1’e getirdi. Erol Bulut’un bu hafta Antalya karşısında, Trabzon maçının ikinci yarısındaki kadroyu kullanabileceği öne sürülmüştü. Ancak Bulut’un Arjantinli yıldızdan bu kadar kolay vazgeçmeye niyeti yok.

‘Hepimiz güveniyoruz’

45 yaşındaki teknik adam, idmanların en iyilerinden biri olan Sosa ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Erol Bulut, Sosa’dan Trabzon maçını unutmasını isteyerek, “Böyle şeylere takılmayacak kadar tecrübeli bir oyuncusun. Bu hafta da 11’desin. Sadece ben değil, takımdaki herkes sana çok güveniyor” mesajını verdi. Hocasının bu desteği, 35 yaşındaki oyuncuya moral oldu. (Fanatik)

Son Dakika | Fenerbahçede Erol Bulutun Jose Sosa kararı

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