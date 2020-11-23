Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'u Beşiktaş derbisi için zor kararlar bekliyor!

Sarı-Lacivertliler, Milli araya Kadıköy’deki 2-0’lık Konya yenilgisinin moral bozukluğuyla girdi. Ardından peş peşe gelen sakatlık ve hastalık haberleri, üzüntüyü artırdı. Fenerbahçeli futbolcular, Milli Takımlar’a giden oyuncular nedeniyle Gençlerbirliği maçı öncesi birlikte sadece 2 idman yapabildi. Ankara deplasmanına 7 futbolcudan yoksun gidildi. Ancak tüm bu olumsuzluklar, 5-1’lik muhteşem galibiyetle silindi.



Kötü oynayan yok

İlk kez 11’de görev yapan Mert Hakan Yandaş müthiş gol attı, en az golü kadar güzel bir futbol ortaya koydu. Perotti şov yaptı, Pelkas alkış aldı, Gustavo hatasız oynadı. Beşiktaş derbisi öncesi alınan bu farklı galibiyet, morallerin tavan yapmasını sağladı. Diğer yandan sürekli duran toplar ve Caner’in ortaları dışında hücum planı olmamakla eleştirilen Fenerbahçe, birbirinden güzel organizasyonlarla gelen gollerle bu konuda ciddi anlamda değişim olduğunu gösterdi.

Rekabet alev aldı!

Erol Bulut, takımının Gençlerbirliği karşısındaki performansından son derece memnun. Ancak geniş kadro nedeniyle zaten kolay karar veremeyen 45 yaşındaki hoca derbi öncesi daha da zorlanacak. Stoperde Lemos-Serdar, sol bekte Novak-Caner rekabeti tavan yaptı. Mert Hakan, “Ben bu takımda 11 oynarım” mesajını net bir şekilde verdi. Ozan Tufan sonradan oyuna girmesine rağmen ağları sarstı. Cisse gol atamasa da elinden geleni yaptı, Samatta’nın yerinin garanti olmadığını gösterdi. Koronavirüse yakalanan Valencia’nın derbiye kadar iyileşmesi bekleniyor. Ferdi ve Thiam da forma bekleyen diğer isimler. Kısacası herkes oynamak istiyor, formda ve moralli Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine dolu dizgin hazırlanıyor. (Fanatik)

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