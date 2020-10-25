Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan takıma Trabzonspor mesajı: 'Gücümüzü gösterelim'

Transfer döneminde kadrosuna tam 18 futbolcuyu katan ve yepyeni bir takım kurmayı başaran Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, Trabzonspor ile sahalarında oynayacakları karşılaşma öncesi oyun planını tam olarak kafasında netleştirdi. Rakibin tehlikeli silahlarının farkında olan Bulut, az da olsa seyirci avantajının olacağı Kadıköy’deki mücadelede öncelikle hücumu düşünecek ancak bunu yaparken, geri kalan maçlardaki anlayışından da tam anlamıyla vazgeçmeyecek. Bulut, takımından ilk dakikadan itibaren Trabzon savunmasına baskı yapılmasını ve temponun yüksek tutulmasını isteyecek. Ancak deneyimli hoca, bunu yaparken de rakibin hızlı oyuncularını da hesaba katarak, savunmada boş alan bırakmayacak. Topun kontrolünün de mümkün olduğu kadar Fenerbahçe’de kalması sağlanacak.

‘Gücümüzü sahada gösterelim’

Maç öncesi de oldukça umutlu konuşan Bulut, "Geride kalan 5 maç sonunda topladığımız 11 puan bizim zirveye tutunmamızı sağladı. Ayrıca henüz yenilgi yüzü görmeyen takımlar arasında bulunmamız da ayrı bir motivasyon kaynağı. Bu durum bizim iyi ve güçlü bir takım olduğumuzun kanıtı. Ancak sezon başında hedef koyduğumuz şampiyonluğa ulaşmak için önümüzde çok uzun bir yol var. Bu yolda zaman zaman kayıplar yaşayacağız, tökezleyip düşeceğiz. Ancak ayağa kalkmasını bileceğiz. Uzun bir aradan sonra taraftarımızla buluşmak, bize itici güç olacak. Gücümüzü gösterelim, bizi izlemeye gelenleri evlerine mutlu şekilde gönderelim” yorumunu yaptı.

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