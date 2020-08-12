Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan savunma yakın markaj!
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen son antrenmanda savunma kurgusu üzerinde çalıştırdı.
Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, antrenmanda savunma kurgusu üzzerinde durdu.
Son çalışmada Bulut, savunmada Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz ve Caner Erkin dörtlüsünü denedi.
Sarı-lacivertliler, yeni transferlerinde forma giyeceği maçta 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda yapacağı kampın ardından İstanbul'da Antalyaspor, Sivasspor ve Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.
Filip Novak ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı Novak, özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.
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