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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Göztepe uyarısı! 'Bu en kötü senaryo...'
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Haber Giriş: 18.10.2020 - 08:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Göztepe uyarısı! 'Bu en kötü senaryo...'

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Göztepe uyarısı! 'Bu en kötü senaryo...'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda uyarılarda bulundu.

Göztepe maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile tamamlayan Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut idman öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.

Göztepe'nin takım halinde hareket ettiğini ve direnç gösterdiğini söyleyen Bulut, "Presle dirençlerini kırmalıyız. Hataya zorlamalıyız. Gol gecikirse de panik yapmayın. Bu en kötü senaryo olur" dedi.

Fenerbahçe idmanın ardından İzmir'e hareket etti. (Takvim)

Son Dakika | Fenerbahçede Erol Buluttan Göztepe uyarısı Bu en kötü senaryo...

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