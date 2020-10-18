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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş sözler: 'Hakem neden VAR'a çağrılmadı?'
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Haber Giriş: 18.10.2020 - 21:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş sözler: 'Hakem neden VAR'a çağrılmadı?'

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş sözler: 'Hakem neden VAR'a çağrılmadı?'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe'yi 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Erol Bulut'un sözleri;

Yediğimiz ilk gole hiç gelmek istemiyorum. Olmayan bir penaltıdan gol yedik. Hakem neden VAR'a çağrılmadı? Gitmeliydi. Çünkü penaltı değil. Biraz daha dikkatli olunmalı. Maçın gidişatını değiştirebilirdi. Olmayan penaltı.

5-6 POZİSYON KAÇIRDIK

Genel anlamda baktığımızda 3 gol atıp, 5-6 pozisyon kaçırdık. Defansif anlamda bireysel hataları biraz daha azaltmamız lazım.

HATALARIMIZI DÜZELTMELİYİZ

Her hafta üzerine koyarak gitmeye çalışıyoruz. Önümüzde 35 hafta daha var. Daha çok çalışarak ufak tefek hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor.

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