Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan 6 transfere altın dokunuş!

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe, santrforsuz, Mert Hakan Yandaş’sız ve henüz hazır olmayan oyuncu kadrosuyla çıktığı ligin ilk maçında 6 yeni transferinin ve yeni teknik adamının dokunuşlarıyla üç puanı almayı bildi. Kritik mevkilerde önemli eksiklerini Frey ve Zanka gidermek sorunda kalan Erol Bulut ikinci yarıda ise Sinan Gümüş, Valencia ve Sosa hamleleriyle zafere ulaştı. İşte Rize deplasmanında F.Bahçeli yenilerin karnesi:

90 dakika sürekli müdahale

Erol Bulut: Saha kenarında çok heyecanlı olduğu gözlenen genç teknik adam 90 dakika maçın içindeydi. Hop oturup hop kalkan, oyuna sürekli müdahale eden Bulut’un en büyük avantajı ise her futbolcusuyla aracısız konuşması. İngilizce, Almanca ve Yunanca bilen Bulut’un, oyuna soktuğu futbolculara taktiğini tercüman olmadan anlatması çok etkili oldu.

Sosa'ya 18 dakika yetti

Jose Sosa: Sözleşme imzaladığı gün rahatsızlanan, hazırlık kampını ve özel maçları kaçıran Sosa, iki antrenman görerek çıktığı karşılaşmanın yıldızı oldu. Arjantinli yıldızı fiziksel eksikliğine rağmen maç kadrosuna dahil eden Bulut’un en doğru kararı verdiği maç sonunda ortaya çıktı. Henüz kapasitesinin yüzde 20’sini kullanabiliyor olsa da oyunun sıkıştığı dakikalarda klası ve tecrübesiyle kilidi kıran Sosa, 18 dakikalık performansıyla maçın kahramanı olmayı başardı.

Sinan hareket getirdi

Sinan Gümüş: Fatih Terim’in de kadrosunda görmek istediği ancak Emre Belözoğlu’nun hamlesiyle rotasını Fenerbahçe’ye çeviren Sinan Gümüş, Erol Bulut’un hamle oyuncularından biri olacağını daha ilk resmi maçında gösterdi. Gümüş, hazırlık kampına geç katılmasına ve henüz hazır olmamasına rağmen maça girer girmez hücum bölgesine hareketlilik getirmeyi bildi.

Zico'nun taktiğiyle golünü attı

Gökhan Gönül: Topuk Yaylası kampında büyük bir hırsla çalışan Gökhan Gönül bu yıl çok istekli. Rize’de görev aldığı sağ kanatta adeta basmadık yer bırakmayan tecrübeli oyuncu, eski teknik direktörü Zico’nun antrenmanlarda öğrettiği klasik ön direk golünü atarak takımını oyunda tuttu.

Caner rakibi yıldırdı

Caner Erkin: Penaltı kaçırsa da, zaman zaman kendi kanadında oynayan rakibine karşı zorlansa da müthiş sol ayağıyla rakibi yıldıran ortalar yapması takımı ateşliyor. Rize karşısında maç boyunca 4’ü isabetli 12 orta yapan Caner, kullandığı kornerde topu Gökhan’ın kafasıyla buluşturup beraberlik golünün asistini yaptı.

Valencia penaltıyı aldı

Enner Valencia: Ekvadorlu yıldız da henüz hazır durumda olmayan oyunculardan. Antrenman ve maç eksikliğine rağmen süratiyle Fenerbahçe’nin hücum gücünü hareketlilik getiren Valencia galibiyet golünde de penaltıyı alan isim oldu

Thiam tam hazır değil

Mame Thiam: Yeni transferler içinde en verimsiz görünen isim olan Thiam sağ kanatta istediğini yapamadı. Kaleyi dört kez yoklayan Senegalli, henüz hazırlık ve alışma evresinde olduğunu hissettirdi.