Son Dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut sonrası Joachim Löw bombası! Almanlar böyle duyurdu...

Spor Arena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması Almanya basınında geniş yankı buldu.

Dünyaca ünlü Alman gazetesi BILD, Fenerbahçe'de Erol Bulut döneminin resmen sona erdiğini okuyucularına duyurduğu haberde, ismi sarı lacivertli takımla anılan deneyimli çalıştırıcı Joachim Löw için ayrı bir parantez açtı.

YENİ SEZON İÇİN JOACHIM LOW İDDİASI

Söz konusu haberde; sportif direktör Emre Belözoğlu'nun geçici olarak sezon sonuna kadar takımın başına getirildiği ancak yeni sezondan itibaren Joachim Löw ile anlaşma sağlanabileceği kaydedildi.

BILD, "Emre Belözoğlu'ndan sonra kim gelecek? Açıkçası son zamanlarda Fenerbahçe'nin aklında gelecek sezon için Joachim Löw var. Ancak deneyimli hoca, bu yaz oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımdaki görevinden ayrılacak ve biraz mola verecek." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE EROL BULUT'U GÖNDERDİ, MESUT ÖZİL'E YENİ TEKNİK DİREKTÖR"

Gazetede ayrıca sürecin bir diğer figürü Mesut Özil için ayrı bir parantez açıldı. "Fenerbahçe Erol Bulut'u gönderdi, Mesut Özil'e yeni teknik direktör" başlığıyla servis edilen haberde, "Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı yarışında dünya şampiyonu Mesut Özil'den mahrum olacak. Arsenal'dan yeni transfer edilen Mesut Özil'in Nisan ayının ortasına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor." denildi.

BILD EROL BULUT GÖNDERİLMEDEN BİR GÜN ÖNCE NE YAZMIŞTI?

Bu yaz oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın ardından Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacak olan 61 yaşındaki başarılı teknik adam, yeni sezon için Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında bulunuyor.

BILD'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve Türkiye kaynaklarına dayandırdığı haberde; "Joachim Löw, 15 yıllık maceranın ardından milli takımdaki görevini bırakacak. Peki bundan sonra ne olacak? Net olan bir şey var ki, görevden ayrıldıktan sonra bir süre futbola ara verecek. Ancak bu molanın ardından takım çalıştırmaya devam etmek istiyor. Belki de daha önce çalıştırdığı bir yer olur? Türkiye'den aldığımız habere göre; Fenerbahçe, Joachim Löw'ü geri getirmek istiyor. Kendisi daha önce 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve sezonu 3. sırada tamamlamıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

JOACHIM LOW'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, Katar 2022 Dünya Kupası Elemeleri J grubu ilk haftasında İzlanda'yı 3-0 mağlup ettikleri maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında geleceğine dair sorulan sorulara içtenlikle yanıt vermişti.

EURO2020 sona erene dek geleceğiyle ilgili konularla dikkatinin dağılmasını istemediği ifade eden deneyimli çalıştırıcı, Avrupa Şampiyonası'nın ardından karar vereceğini söylemişti. Joachim Löw, "Avrupa Şampiyonası'na kadar geleceğimle ilgili konularla rahatsız edilmek istemiyorum. Şimdilik odaklandığım tek şey bu. Turnuvadan sonra bakarız bu konulara. Turnuvayı bırakıp ertesi gün takım değiştirmek gerçekçi bir şey değil." şeklinde konuşmuştu.

EURO2020 SONRASI MOLA VERECEK

Joachim Löw, Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımdaki görevini bırakacağını açıklamasının ardından geçtiğimiz haftalarda verdiği bir demeçte, antrenörlük kariyerine devam edebileceğinin sinyallerini vermişti.

Sport 1'e konuşan Alman teknik adam, "Milli takımdan ayrılıyor olmam antrenörlük kariyerimin sona ereceği anlamına gelmiyor. Her gün futbolcularla çalışmayı ve onlarla bireysel antrenmanlar yapmayı seviyorum." demişti.

Joachim Löw'ün Almanya Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.

JOACHIM LOW'UN TÜRKİYE KARİYERİ

Fenerbahçe'nin başında 38 resmi maça çıkan Joachim Löw, 24 kez sahadan galibiyetle ayrıldı ve 2.05 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. 1998-99 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Alman çalıştırıcı, Fenerbahçe macerasında 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı lacivertli takım o sezon 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 72 puan alarak üçüncü olmuş, devre arasında yapılan yeni sezon sözleşmesi de "şampiyon olursak devam ederiz" ek maddesi nedeniyle geçersiz hale gelince Joachim Löw, 29 Mayıs 1999 tarihinde 4-1 kazandıkları Erzurumspor maçıyla birlikte Fenerbahçe kariyerini noktalamıştı.

İLK VE TEK KUPASI

Fenerbahçe, 10 Kasım 1998 tarihinde oynanan Atatürk Kupası maçında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmiş ve Joachim Löw yönetimindeki ilk ve tek kupasını kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin ardından 2001 yılında Adanaspor'u da çalıştıran Joachim Löw, burada görev aldığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi ve 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşarak 0.40 gibi düşük bir puan ortalaması tutturdu.

ARJANTİN BASINI GALLARDO DİYOR

Öte yandan Arjantin basını, Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atmıştı. Takımdaki görevine son verilen Erol Bulut yerine Fenerbahçe'nin River Plate'i çalıştıran Marcelo Gallardo ile anlaşmak istediği belirtilmişti. Arjantin'in TNT Sports kanalında konuşan gazeteci Martin Castilla, Fenerbahçe'nin takımın başına Marcelo Gallardo'yu getirmek istediğini iddia etmişti.

Fenerbahçe'nin Gallardo'ya cazip bir teklif sunmaya hazırlandığını belirten Castilla, Gallardo'nun bu teklifi kabul edip Türkiye'ye gidebileceğini söylemişti.

SIMEONE'DEN GÖRÜŞ ALINDI

Arjantin'den ortaya atılan Marcelo Gallardo iddialarının üzerine sıcak gelişmeler yaşanmaya devam etmişti. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun Atletico Madrid'den eski teknik direktörü Diego Simeone ile konuşup Gallardo için fikir aldığı iddia edilmişti. Simeone'nin de Gallardo için olumlu yanıt verdiği kaydedilmişti.

FUTBOLCULUK DÖNEMİNDE GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Marcelo Gallardo, futbolculuk döneminde de futbola River Plate takımında başlamış, Monaco ve PSG gibi takımların da formasını giymişti. 45 kez Arjantin milli takımının formasını giyen Gallardo'nun ismi futbolculuk döneminde Galatasaray ile uzun bir süre anılmıştı.

MARCELO GALLARDO NASIL TEKNİK DİREKTÖR OLDU?

Andres D'Alessandro, ayrıca Fenerbahçe'nin gündemindeki Marcelo Gallardo'nun nasıl teknik direktörlüğe başladığını da anlattı. 39 yaşındaki Arjantinli futbolcu, ''Bir gün kendisine nasıl teknik direktör olmaya karar verdiğini sordum. Nacional'da oynarken diz problemi olduğunu ve zaten teknik direktör olmayı uzun zamandır düşündüğünü söyledi. Hazırlıklarını futbolcuyken bile yapıyormuş. Bu seviyelere gelmesi asla tesadüf değil.'' şeklinde konuştu.

8 YILDA 12 KUPA

8 yıldır Arjantin'in köklü takımlarından River Plate'i çalıştıran Marcelo Gallardo, takımıyla 324 maça çıkarken 173 galibiyet elde etmişti. River Plate takımında 8 yılda 12 kupa kazanan Gallardo, River Plate tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörü konumunda. 45 yaşındaki teknik direktör, özellikle 2014/15 ve 2017/18 sezonlarında Libertadores Kupası'nı kazanarak adından söz ettirmişti.

SOSYAL MEDYA MARCELO BIELSA DİYOR

Erol Bulut döneminde oynanan futboldan memnun olmayan sarı lacivertli taraftarlar, yol ayrılığı öncesinde sosyal medyada Marcelo Bielsa için kampanya başlatmıştı. #BielsaFenere başlığı Trend Topic listesinde en başta yer alırken Fenerbahçeli taraftarlar gelecek sezon Marcelo Bielsa’yı takımlarının başında görmek istediklerini belirten tweetler atmıştı.

Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa’nın sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Marcelo Bielsa, kulübün kendisine olan sözleşme uzatma teklifini, "Henüz değil. Sezon sonunu bekleyelim. Sözleşmem zaten Temmuz'da bitiyor" diyerek kibarca reddetmişti.

''MARCELO BIELSA'YA EN YAKIN KİŞİ GALLARDO''

Arjantin'in Nacional takımında forma giyen Andres D'Alessandro ise Bielsa ve Gallardo'yu kıyaslarken ilgi çekici sözler kullandı. Arjantinli futbolcu, ''Şüphesiz benim için en iyi teknik direktör Bielsa. Ama onun seviyesine en yakın kişi Marcelo Gallardo diyebilirim. Gallardo pek çok şeye sahip, harika bir teknik direktör.'' sözlerini kullandı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...