Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut, Galatasaray derbisi öncesi açıkladı!

Erol Bulut, Galatasaray maçı öncesi şöyle konuştu;

Futbolcu olarak oynamanın heyecanı farklı, teknik direktör olarak çıkmak farklı. Her şeyinizi ortaya koyarsınız, bugün de o şekilde galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Üç tane mücadelesi yüksek olan futbolcumuz var, topla uyumları çok iyi Sosa olsun, Gustavo olsun, Ozan olsun. Hepsi topu çok iyi yapıp savaşan oyuncularımız. Orta üçlümüzü böyle kurguladık. İnşallah bu orta saha rakibe en iyi şekilde karşılık verecek.

Samatta İngiltere'de antrenmanlara katılıyordu. Bizimle tam olarak 1 antrenmana çıktı. Bugün gol yollarında ondan ilerleyen dakikalarda faydalanacağız.

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