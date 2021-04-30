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Voleybol
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'de Erkan Toğan ile yollar ayrıldı!

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Son dakika: Fenerbahçe'de Erkan Toğan ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Erkan Toğan ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızın yeni sezon yapılanması kapsamında başantrenör Erkan Toğan ile yollarımız ayrılmıştır. Tüm emekleri için Erkan Toğan'a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Erkan Toğan yönetiminde 2020-2021 sezonunda AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan sarı-lacivertli takım, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise ikincilikle yetinmişti.

Son dakika: Fenerbahçede Erkan Toğan ile yollar ayrıldı

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