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Son Dakika: Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın yeni durağını açıkladılar! İmza attı iddiası ve yeni maaşı...

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Internacional
Son Dakika: Fenerbahçede Enner Valencianın yeni durağını açıkladılar İmza attı iddiası ve yeni maaşı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 08:32

Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor. 3 farklı kulvarda da yarışına devam eden sarı-lacivertli ekipte takımın gol yükünü çeken oyuncu ise Enner Valencia oldu. Ancak Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın ayrılığı gündemde. Brezilya basını, Ekvadorlu futbolcunun yeni adresini açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen ve gol krallığında rekora koşan Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Enner Valencia'nın Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilirken, Brezilya basını Ekvadorlu golcünün yeni adresini açıkladı. Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Internacional, Enner Valencia ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

YILLIK 2.5 MİLYON DOLAR MAAŞ

Enner Valencia, haberdeki detaya göre; Internacional'den yıllık 2.5 milyon Dolar kazanacak. Gelecek sezondan itibaren Internacional forması giyecek yıldız santrafor Güney Amerika'da Tigres formasını uzun süre terletmişti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üst düzey bir performans sergileyen ve açılış golünü atan Enner Valencia kariyer sezonunu geçiriyor.

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Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 26 gol atmayı başardı.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Internacional

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