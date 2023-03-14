Son Dakika: Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın yeni durağını açıkladılar! İmza attı iddiası ve yeni maaşı...

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Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen ve gol krallığında rekora koşan Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Enner Valencia'nın Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilirken, Brezilya basını Ekvadorlu golcünün yeni adresini açıkladı. Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Internacional, Enner Valencia ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

YILLIK 2.5 MİLYON DOLAR MAAŞ

Enner Valencia, haberdeki detaya göre; Internacional'den yıllık 2.5 milyon Dolar kazanacak. Gelecek sezondan itibaren Internacional forması giyecek yıldız santrafor Güney Amerika'da Tigres formasını uzun süre terletmişti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üst düzey bir performans sergileyen ve açılış golünü atan Enner Valencia kariyer sezonunu geçiriyor.

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Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 26 gol atmayı başardı.