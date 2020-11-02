Son Dakika | Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın maç sonu yorumu: 'Pozisyonları gole çevirmeliyiz'
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia maçı değerlendirdi.
Fenerbahçeli Enner Valencia'nın açıklamaları şu şekilde:
"Öncelikle İzmir'de ailelerini kaybeden insanlara başsağlığı diliyorum. Fenerbahçe ailesi olarak onların yanındayız.
"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçta çok fazla pozisyon ürettik. Bunları gole çevirmek için daha yüksek konsantrasyonda olmalıyız. O pozisyonları atarsak maç sonlarını daha rahat geçirebiliriz."
"Önemli olan pozisyonları üretebilmek. Gün geldiğine bunları gole çeviriyor olacağız. Ben buna inanıyorum."
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