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Son dakika: Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın başarılı performansının sırrı ortaya çıktı! Jorge Jesus ve yeni sözleşme...

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Jorge Jesus
Son dakika: Fenerbahçede Enner Valencianın başarılı performansının sırrı ortaya çıktı Jorge Jesus ve yeni sözleşme...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 07:00

Sezona süper başlayan Enner Valencia’nın yükselişinde dört ana etken öne çıkıyor. Jesus’un sezon öncesi kendisiyle baş başa konuşup, “Sana güveniyorum” demesi ve her maçta oynatarak bunu göstermesi, Ekvador Milli Takımı ile Dünya Kupası’na gidecek olması, yönetimin yeni sözleşme teklifi ve İstanbul’daki mutlu hayatı, Valencia’yı coşturdu.

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Süper Lig’in ilk 3 haftasındaki rakiplere 2’şer gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia’nın 4 ana faktör dikkat çekiyor... 32 yaşındaki forvetin kariyerinde ikinci baharını yaşamasındaki en önemli etken, teknik direktör Jorge Jesus’un sezon başında kendisiyle yaptığı özel görüşme... Geçen sezon İsmail Kartal’la yıldızı barışmayan ve son 6 maçta 26 dakikanın üzerinde forma şansı bulamayan Valencia, Jesus’un, “Sana güveniyorum” sözüyle bambaşka bir havaya girdi.

JESUS KÖTÜ GÜNÜNDE DE SAHİP ÇIKTI

Jesus’un Dinamo Kiev karşısında kaçırdığı penaltıdan sonra kendisine sahip çıkıp Slovacko maçında kaptanlık vermesi Valencia’nın özgüvenini daha da artırdı. Kaptanlığını yaptığı Ekvador Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’na katılacak olması Valencia’nın form grafiğini doruğa çıkaran bir başka unsur. Grup maçlarında Hollanda, Katar ve Senegal’e karşı mücadele edecek olan Valencia, belki de kariyerindeki son Dünya Kupası’nda iyi performans göstererek tarihte iz bırakmayı hedefliyor.

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Son dakika: Fenerbahçede Enner Valencianın başarılı performansının sırrı ortaya çıktı Jorge Jesus ve yeni sözleşme...

YÖNETİM YENİ SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ

Enner Valencia’nın başarısındaki diğer faktör de eşi Sharon Escobar ve 4 çocuğuyla İstanbul’da yakaladıkları mutluluk. Gerek kendisi gerekse eşi, her fırsatta tarihi ve turistik yerlerini gezdikleri kenti çok seviyor. Fenerbahçe yönetiminin kendisiyle 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başlaması da Enner Valencia’nın motivasyonunu artırdı. Profesyonel kariyerinde hiçbir sezon 12 golü aşmamış olmasına karşın bu sezon şimdiden 6 gole ulaşan Ekvadorlu yıldızın hedefi 20 gol barajını geçmek.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Jorge Jesus

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