Son dakika: Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan 'ayrılık' sorusuna yanıt

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Fenerbahçe'de Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır, Kayserispor maçının ardından konuştu.

Galibiyet ve gol için mutlu olduğunu söyleyen Enner Valencia; "Galibiyet için mutluyum. Zor bir rakibe karşı oynadık, bu deplasman her zaman zordur. Üzerimize düşeni yapıp 3 puan almayı bildik. Umarım gollerim devam eder ve sık sık röportaja gelirim. Önemli olan takımın başarısı. Bugün taraftarlarımız burada yanımızda yoktu, golümü ve galibiyeti onlara armağan ediyorum." dedi.

Sevilla maçına odaklanacaklarını belirten Ekvadorlu golcü; "Şimdi Sevilla maçının hazırlıklarına başlayacağız. İRakibi iyi analiz etmemiz lazım. İspanyol ekipleri topla çok iyi oynuyor. En iyi şekilde hazırlanıp iyi bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTERİM"

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Son olarak Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin soruya yanıt vgeren Valencia; "Fenerbahçe'de kalmak isterim. Burada mutluyum, insanları seviyorum. Anlaşmaya bağlı tabii ki ama kalmak isterim." sözlerini kullandı.

FERDİ KADIOĞLU: SEVILLA MAÇI TÜRKİYE İÇİN DE ÖNEMLİ

Ferdi Kadıoğlu ise şunları söyledi:

Bizim için kolay bir maç olmadı. Rakibin pozisyonları vardı. Galibiyetten dolayı mutluyuz, attığım golden dolayı da mutluyum. Maçtan önce aramızda yaptığımız konuşmada 'Kim gol atarsa selam yapacak' demiştik. Bu selamı, depremzedeleri enkaz altından kurtaranlara gönderiyoruz. Yardımı dokunan herkese teşekkür ederiz.

Sevilla ile zor bir maça çıkacağız. Oraya gidip güçlü şekilde oynayacağız. Sadece bizim değil Türkiye için de önemli bir maç. Alacağımız sonuç ülke puanı açısından da önemli olacak. Oraya gidip kazanmak istiyoruz.

ALTAY BAYINDIR: ÜÇ GÜNLÜK DÜNYA, YAPMAYALIM...

Maç öncesi ısınma bölümünde kale arkasındaki Kayserispor taraftarıyla diyaloğunu anlatan Altay Bayındır ise şöyle konuştu:

Maça ısınırken taraftarla aramda bir diyalog geçti. Hoş olmayan şeyler söylediler. Ben de onlara şunu söyledim; biz de Türkiye sınırları içindeki sporcularız, hepimiz aynı yerde mücadele veriyoruz, birlikte daha güzeliz. Bazı şeyleri daha pozitife çekersek, daha güzel olacak.

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Unutmamak lazım, zor bir süreçten geçiyoruz ve birlikteyken her şey daha güzel oluyor. İnşallah yaşadığımız şeylerden ders alırız çünkü insanlık başka bir şey. Herkes kazanmak istiyor, rakip futbolcuya saldırıyor. Aynı ülkenin evladıyız. Üç günlük dünyada yaşıyoruz, yapmayalım. Bir depremle birçok insanı kaybedebiliyoruz.