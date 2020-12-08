Son Dakika | Fenerbahçe'de Enner Valencia'da yırtık tespit edildi!

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber geldi.

Ekvadorlu oyuncu, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde bu sabah saat 11.30'da başlayan antrenmana dizindeki ağrı sebebiyle katılmadı.

Yapılan tetkikler neticesinde 31 yaşındaki deneyimli ismin arka alt adale zarında 1. derece kısmi yırtık tespit edildi.

KORONAYI ATLATTI, SAKATLIK ÇIKTI

Koronavirüs sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Enner Valencia, Denizlispor maçı öncesinde hastalığını atlamış ve takımla birlikte çalışmalara başlamasının ardından bu mücadelenin kadrosuna dahil edilmişti.

EROL BULUT ALKIŞLATTI

Öte yandan sarı lacivertli ekipte sakatlığını atlatan Nazım Sangare antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı ardından özel program dahilinde sahada çalışmalarını sürdürdü. Sinan Gümüş ise antrenmanın tamamında yer aldı.

Milli arada Fatih Karagümrükspor ile oynanan özel maçta sakatlanan ve geçtiğimiz günlerde operasyon geçiren Harun Tekin ise ameliyat sonrasında ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Erol Bulut, geçirdiği ameliyatın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Harun Tekin'i takım arkadaşlarına alkışlattı.

Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Mauricio Lemos, Diego Perotti, Mbawna Samatta ve Kemal Ademi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

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